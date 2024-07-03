手術後2個月「皮膚冒紅點」竟是乳癌復發！醫：癌細胞侵襲皮膚

▲乳癌復發為患者最擔心的事情。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

40多歲的林小姐在2年前摸到乳房有硬塊，確診乳癌，進行手術治療後，某日皮膚冒出紅點，摸起來像一顆一顆小米粒的東西，再度就醫檢查才發現是乳癌復發。醫師指出，這樣的狀況是乳癌局部復發症狀，代表癌細胞已經侵襲皮膚，後來使用細胞週期抑制劑，追蹤至今沒有再復發。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，林小姐確診乳癌時，已經是第三期，腫瘤很大，有先做化學治療，但因為癌細胞有抗藥性，所以效果不太理想，術後皮膚出現紅點，屬於局部復發症狀，再度手術後原本還要進行放療，但是因為傷口恢復狀況不佳，因此不斷延後，經評估後，林小姐選擇自費使用細胞週期抑制劑，把傷口照顧好後，再繼續進行治療。

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乳癌為台灣女性十大癌症發生率第1名，不僅每年確診人口數破萬，更是近6年死亡率的前3名。根據最新癌症登記報告指出，高達8成的乳癌患者初次診斷時為早期，「邁向治癒」為臨床首要目標，其中「復發」為達成治癒目標的一大阻礙，一旦癌症復發，臨床上僅能以延緩患者生命凋零為晚期乳癌治療目標。

乳癌防治基金會董事長張金堅指出，根據基金會調查發現，「復發轉移」是乳癌病友最擔心的問題第1名，且高達65%患者會積極了解復發的資訊。其中，荷爾蒙陽性（HR+/HER2-）為乳癌最大宗，約占所有亞型中的7成，而荷爾蒙陽性淋巴結陽性早期乳癌，手術後仍有復發風險，其中4顆以上淋巴結陽性患者兩年內復發風險達2至3成。

三軍總醫院一般外科及乳房外科馮安捷醫師解釋，復發風險會依照四項標準進行判斷，分別包含「淋巴結陽性、腫瘤大小、腫瘤細胞分化程及Ki-67指數」，其中「淋巴結陽性」為最重要的復發因子，若淋巴結轉移4顆以上，風險越高；或淋巴結轉移3顆以下，且符合腫瘤大於等於5公分、Ki-67指數大於 20%、腫瘤分化程度第三級等其中一項條件也屬於高復發風險族群。

在治療上，張金堅表示，健保已將早期高風險乳癌荷爾蒙陽性的術後輔助治療新藥納入給付，建議荷爾蒙陽性淋巴結陽性早期乳癌患者，若為高復發風險族群，可採取術後輔助治療併用細胞週期抑制劑。



