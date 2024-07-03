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長者上網比率增！衛福部調查：65歲以上女性「憂鬱感較高」

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,運動,長照。（圖／記者李毓康攝）

▲統計處111年老人狀況調查報告，65歲以上使用網路比率增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

隨著醫療進步，國人平均壽命延長，衛福部統計處111年老人狀況調查報告，觀察高齡化趨勢持續加重，而65歲以上長者居住仍傾向住在家中，在休閒活動上，以看電視為主要；不過，相較於106年的調查，經過5年，65歲以上使用網路比率提升至50.36%；健康上，以性別分析，女性憂鬱及孤獨感受較男性高，需要更多關心與支持。

統計處第四處科長李美鈴說明，根據111年老人狀況調查報告，觀察到高齡化趨勢持續加重，在居住情況中65歲以上者有9成8居住在「家宅」、更傾向住在家裡。休閒活動部分，55至64歲及65歲以上者主要休閒活動均為「看電視」，65歲以上者 97.01%過去三個月有參與休閒活動，較55至64歲者略低1.90個百分點。主要休閒活動以「看電視」(50.99%)為最多。

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李美鈴提到，相較前一次調查，此次111年的報告顯示，65歲以上者使用網路比率由 26.52%提升至 50.36%，隨著資訊科技及網路建設進步，民眾使用網路程度及頻率愈來愈高。

另外，依據111年老人狀況調查結果，比較 65 歲以上長者「自覺健康狀況」、「心理感受」等性別差異。調查發現，女性自覺健康狀況良好比率低於男性；而憂鬱及孤獨感受較男性高；而「健康變老」需要超前部署，女性及男性因生理與心理不同，在老化過程會面臨不同問題，尤其女性更要注意下肢肌力之保養，養成運動習慣。女性憂鬱及孤獨感受較男性高，需要更多關心與支持。

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關鍵字： 長者 統計處 衛福部

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