新冠高峰要來了　醫揭「3種人」確診注意

記者陳俊宏／綜合報導

新冠持續升溫！疾管署副署長曾淑慧表示，預期7月中旬達到高峰，屆時單周就診人次上修至12萬。對此，兒科急診醫師吳昌騰提醒，年紀大於65歲、癌症、免疫力低下的病患還是要特別注意。他也分析這波流行的3個可能原因，包括人際交流增加，更容易造成病毒傳播。

吳昌騰2日在臉書說，國內新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期；根據疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為47%及38%，仍為國內主流株。

吳昌騰指出，KP.2的占比略升，分別為20%及25%，其餘重點變異株分別為LB.1占比為14%及9%，KP.3占比為9%及15%，XDV.1占比為8%及9%；如果你今年感染過新冠病毒，那麼你感染的病毒很高機率是Omicron JN.1變異株。

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▼最近不少「天選之人」紛紛中鏢。（示意圖／記者屠惠剛攝）



吳昌騰提到，新冠病毒的JN.1變異株是今年引發感染的主要病毒株，而JN.1本身是Omicron病毒株的分支；現在KP.2 變異株引起注意，KP.2是在JN.1的基礎上進一步變異的第三代亞分支，也被稱為「FLiRT變異株」。

吳昌騰解釋，為何稱為「FLiRT變異株」，因KP.2的刺突蛋白上出現兩個新的變異，苯丙胺酸（F）取代了亮氨酸（L），精氨酸（R）被蘇氨酸（T）所取代，並且在它們之間增加了一個連接的「i」字母，形成「FLiRT變異株」。

吳昌騰表示，KP.2變異株已在全球多個歐美國家成為主要病毒株，這也是世界衛生組織在今年5月3日將其列為監測中變異株，對其密切關注；而KP.2有哪些特色？目前還沒有確切證據說明，KP.2變異株在致病力或免疫逃脫能力上，比目前流行的JN.1變異株有顯著變化。

吳昌騰說，但KP.2變異株能仍有以下幾個關鍵能力：

1、 傳播性增強。

KP.2變異株在美國、英國和加拿大的傳播速度，分別比JN.1高出1.22、1.32和1.26倍，顯示KP.2具有更強的適應性和傳播能力，是有可能成為全球主要的流行株。

2、免疫逃脫能力增強。

3. 傳染性與JN.1相當。

吳昌騰指出，那感染後會有什麼症狀？有些人可能出現輕微症狀或無症狀，但有些人則可能出現更嚴重的症狀，尤其是年紀大於65歲、癌症、免疫力低下的病患，還是要特別注意。

吳昌騰提到，症狀還是以呼吸道症狀為主！大部分都是喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦；有些嚴重病例可能還會出現發燒、寒顫、頭痛、肌肉或關節痛等症狀。

吳昌騰表示，那最近一波流行高峰，原因可能是？

1、新的變異株有更好的免疫逃脫及傳播能力。

2、我們先前通過感染或加強針產生的免疫力、保護力，經過幾年、幾個月後下降了！

3、最近天氣熱，大家留在密閉室內空間的時間增多，人際互動交流增加，因此更容易造成病毒傳播。

吳昌騰提醒，現在各種病毒正趁機而入！今年夏天的兒科急診室，新冠病毒、流感、腸病毒、肺炎黴漿菌等紛紛來勢洶洶，急診室內都會看到這些病人，嚴重則是併發肺炎的疾病；因此接種最新新冠疫苗，保持良好衛生習慣，如勤洗手，必要時佩戴口罩，仍然是最重要的。

▼許多民眾外出仍習慣戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

