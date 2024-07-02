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每天把「含糖飲」當水喝！20歲就血糖飆高　慘變「腎衰竭」需洗腎

飲料,喝飲料。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師提醒，含糖飲不僅熱量高且對身體多有傷害。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名38歲男性每天都把含糖飲料當水喝，20幾歲就發現血糖偏高，但仍不以為意，直到去年，雙腳開始漸漸水腫，呼吸越來越喘，就醫檢查發現已經「腎衰竭」，需要透過血液透析維持腎臟功能。

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，糖尿病不再是老年人的專屬病症，根據統計，40歲以下的年輕人，每一百個人就有一個患有糖尿病，這個比例在過去幾年持續增加。

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而糖尿病會不知不覺對身體各個系統產生影響，在腎臟方面造成糖尿病腎病變，引起蛋白尿增加及腎功能下降，長時間累積下來，最後可能進展到末期腎病，需要長期洗腎。

王奕淳說，根據文獻統計調查顯示，在台灣每十個人中就有一個患有糖尿病，而在糖尿病患者中，每七個人就有一個患有糖尿病引起的腎臟病，目前台灣已經超過8萬人洗腎，其中將近一半是糖尿病相關。

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳。（圖／院方提供）

▲台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳。（圖／院方提供）

含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。

王奕淳說，許多人已經有糖尿病或糖尿病前期，但是沒有定期就醫檢查，也就忽略身體狀況，而含糖飲料的攝取會使血糖更加失控，將來罹患慢性腎臟病的風險會大幅增加。

王奕淳提醒，民眾應養成常常補充水分的好習慣，同時採「減糖護腎」策略，以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料，而洗腎病人除了避免含磷飲料外，也須避免飲用楊桃汁，以免造成神經中毒而出現意識不清的情形；若擔心自己患有糖尿病或腎臟病，建議至醫療院所進行抽血及驗尿檢查，了解自己血糖、腎功能及尿蛋白的狀況。

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關鍵字： 腎臟病 慢性腎臟病 洗腎 含糖飲

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