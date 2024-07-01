「不要再亂16蹲了！」　名醫警告4下場：恐暈厥

▲Energy的16蹲爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Energy）

記者李佳蓉／綜合報導

「不要再亂16蹲了！」重症專科醫師黃軒指出，男團Energy在新歌〈星期五晚上〉中連蹲16下，展現強大的核心力量，掀起一波模仿潮，但其實若沒有訓練核心肌群，這運動是很傷膝蓋的。此外，他也示警，對於不常運動的人來說，短時間劇烈運動恐引發心絞痛、半月板和韌帶損傷，甚至在迅速下蹲、站起時，嚴重會暈厥。

黃軒醫師在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文衛教，「16蹲跳」包含下蹲、分腿、起立，同時伴隨著揮臂和甩脖等動作，整個過程快速且極限，是極具爆發性的全身運動，對於運動者的核心肌群、腿部力量，各關節的穩定性、靈活性及整體的協調性等都有著很高的要求，如果盲目模仿，很容易受傷。

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黃軒接著說，膝蓋是在日常生活中承受巨大壓力的關節之一，和平躺時相比，快速蹲跪時膝蓋所承受的壓力是體重的6～16倍，且蹲得越深、膝蓋壓力會更大；而16蹲於快速蹲站的過程中，韌帶、肌腱和肌肉都可能受到很巨大的拉力和壓力，可是站立時的16倍，「沒有經過訓練，韌帶肌肉沒練好，你千萬不要16蹲！」

▲快速蹲跪對膝蓋壓力超大。（示意圖／達志）

黃軒接著說，對於平時不常運動者而言，短時間內的劇烈運動，如16蹲恐致4種後果：

1.心血管負荷增加

16連蹲跳包含下蹲、分腿、起立等動作，整個過程快速且極限，對心臟負荷較大。若本身患有心臟病、高血壓等心腦血管疾病基礎，可能引發心絞痛。

2.半月板和韌帶損傷

蹲跳時因膝關節屈曲會擠壓內側半月板後角、前方髕股關節，容易引起半月板和髕股關節軟骨的損傷。過度運動還可能損傷髂股韌帶、膝內外側副韌帶、交叉韌帶等。

3.肌肉和頸椎損傷

劇烈運動會引起肌肉纖維撕裂，導致肌肉痠痛不適。頻繁又快速的甩脖動作同樣具有一定的危險性，可能造成頸椎損傷。

4.暈厥風險

從下蹲姿勢迅速站起，可能引起腦供血不足，進而出現頭暈、眼前發黑等症狀，嚴重時甚至會暈厥。

▲激烈的16蹲對於心臟負荷較大。（示意圖／視覺中國）

如何減少蹲下對關節的影響？黃軒說，要加強核心肌肉訓練，有助於支撐膝關節、髖關節和腰關節。腹肌、背肌和臀部肌肉的強化也能減輕膝蓋的負擔；適度運動有助保持關節靈活性和肌肉強度，選擇如游泳、騎自行車或瑜珈，可減少對膝蓋的壓力；此外，體重過重同樣會增加膝蓋負擔，也容易導致退化性關節疾病。

若想嘗試16蹲，黃軒建議，可先從較低強度的訓練開始，逐漸提升肌肉力量和靈活性。同時，監測心率有助於評估運動強度，確保不過度運動。切記要量力而為，選擇適合自己的運動方式，保證在安全的前提下強身健體。