嫩妹墮胎2次「不知懷孕20週」！婦科醫痛揭4實例：時代變觀念也變了

▲臨床上有年輕女子不避孕，等發現懷孕後才就醫墮胎。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「時代變了，觀念也變了。」婦產科名醫王樂明在粉專寫下，有孕媽辛苦懷孕29週，卻發現胎兒心臟有問題，最後無心跳不得不引產；也有20多歲妹子已經來診要求墮胎2次，問她為何不避孕，卻未得到任何回應；另有未成年妹妹懷孕，男方得面臨法律責任，痛心個案讓他直喊，「這週產房都不寧靜。」

萬芳醫院婦產科產科主任王樂明於粉專提到，「這次的文章帶點沈重及嚴肅」，指這週產房不寧靜，因生產降低了，引產變多了。接著分享4例臨床個案，一名孕媽於懷胎29週時，被發現胎兒腦室持續擴大還有心臟問題，後續發現胎動變少，掛急診時胎兒已無心跳，不得不做引產手術。他心疼地說，「在物競天擇來看，適者生存、不適者淘汰，或許對這對家庭來說是好的吧？」

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第二例個案是名20多歲女子，王樂明說，她去年第一次懷孕時選擇墮胎，此次因月經不規則，也不知道懷孕，發現時已經20週，來門診要求終止妊娠。當被問及「為何不做避孕措施」，對方沒有任何回應。讓他內心百感交集，對於若沒有足夠條件和準備下生下小孩，傷害的也是孩子，「或許終止妊娠對她是好的吧？」

▲有的則是渴望已久的孩子來報到，卻得知寶寶沒心跳。（示意圖／記者姜國輝攝）

第三例個案則是一對情侶，王樂明表示，女方未成年懷孕12週，在雙方家長商量下決定不要小孩，看著已成年男子在病床前牽起女友的手，感覺彼此是有感情的，殊不知男方恐將面臨法律責任。

王樂明指出，最後則是一名懷孕12週，已來門診準備領媽媽手冊的孕婦，卻突然得知「寶寶沒心跳了」，準備引產。他說，雖然引產仍像正常待產方式分娩，「只是出生時聽不到小孩哇哇大哭」。

王樂明直言，從上述案例看出「有些人想要的卻很難得到，那些不在意生命的卻無所謂的感覺。」雖認了自己的言詞夾雜著情緒，有時靜下心想想，替那些明明可以正常生育的人引產，「這麼做是不是害他們變本加厲了？」但又換個角度想，若沒有經濟能力，又或者單親在未來碰到另一半，會不會又遭遇如新聞中社會案件的悲劇。

王樂明也在文末衛教關於「終止妊娠、流產手術、引產」的差別，並希望大家能好好做足避孕措施，珍惜生命的可貴：

1.終止妊娠：口服RU486需在週數8週以內，超過此週數易排不乾淨，有大出血的風險。

2.流產手術：8～11週採子宮抽吸的方式流產手術。

3.引產：12週以上至24週。或大於24週胎死腹中或基於優生保健，胎兒有重大結構異常、基因突變等，引產方式利用催產藥物，進行引產。