喝水排毒！人體「6個時間點」一定要喝　醫：可以邊漱口

▲中醫師提醒有「6個時間點」一定要喝水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

腎臟是人體第二大解毒器官，經過肝臟分解的毒素，會透過腎臟再排出，可以說是身體解毒的下游工廠，腎臟代謝利用過濾排除血中的毒素，最後形成尿液，把毒物排出體外。

中醫師周大翔強調，正確喝水可以維持新陳代謝、促進人體排毒，喝水能夠刺激腸胃蠕動，還能夠調節體內水分，讓毒素能藉由尿液、流汗及糞便，加速排出體外，達到良好的排毒效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周大翔認為，人體有6個時間點一定要喝水，首先是早上睡醒時，接著是上午10時、中午12時、下午2時、黃昏4～6時，以及睡前約1～2小時。

▲水分能幫助人體代謝、促進排毒。（示意圖／Unsplash）

1.平衡飲水

中醫講求「平衡」，不只陰陽平衡，氣血要平衡、臟腑得平衡，生活也必須平衡，就連喝水都需要平衡，因為水是人體最重要的組成成分，水分進入體內的方式及代謝出去的方式，都需要取得平衡。

周大翔認為，喝水看似簡單，卻會影響全身經絡及五臟六腑的運作，黃帝內經《素問．經脈別論篇》就提到，「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行」。

以中醫觀點來看，喝水基準是「平衡飲水」，評估身體狀況及小便量，選擇適量水量維持體液進出平衡，多喝水不一定對身體好，過量喝水會超過胃腸能吸收水分能力，反而影響各器官的代謝能力，容易形成「水濕痰飲」，調整適合自己的飲水量，才能有效達到喝水排毒效果。

2.小口咀嚼

中醫脾胃理論，有「腐熟水穀」的說法，意思是指喝進去的水，沒有被胃火煮熟，而是化成水氣，就沒有轉化成為可用體液及津液；簡單來說，水需要經過腸胃的消化、吸收，才能進入人體被利用。

周大翔強調，不要一口氣牛飲，短時間大量喝水，腸胃及腎臟都會受不了，喝水應該一口一口的小口喝，像是喝茶一般淺嘗，或是可以邊咀嚼、邊漱口，讓水轉化成人體的津液，喝下去更解渴，不但可以幫助唾液分泌，而且唾液中含有消化酶，可以幫助腸胃消化。

延伸閱讀：

·不愛喝水恐惹出一身病！營養師大推「7種飲料」替代 吃鴨血、寒天凍也能補到

·沒事多喝水恐是錯的！醫點名「這類人」不渴別喝 小心死亡率增