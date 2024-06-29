急診壅塞是日常！台大院長親揭每周「人最多時刻」　非新冠單一因素

▲台大醫學院129周年院慶「兒童健康的挑戰與創新」研討會，台大醫院院長吳明賢（中）出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期進入第六波新冠Omicron疫情，呼吸道疾病患者大增，讓台大醫院急診壅塞、等床病患滿到大廳的議題又受討論。台大醫院院長吳明賢今（29）日表示，急診壅塞已經是台大的日常，因為六日沒有門診，每到星期一、星期二就是最擁擠的時候，強調非現在才有或者新冠疫情等單一因素造成。

新冠再次進入流行期，胸腔科醫師蘇一峰日前PO文表示，感染新冠後高燒不退的病人湧入醫院，導致許多病患在急診室等不到床位，「各大醫院滿床滿滿滿」。他還貼出急診等候數據，林口長庚等待住院人數高達182人，台大醫院也有90人等待。

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民眾黨立委陳昭姿昨天則以「分級醫療大崩壞？」為題在臉書PO文指出，她在台大醫院正門大廳，可以看到急診病床因不敷使用而溢滿溢出到正廳，據說已經是常態；後續台大醫院派員說明，副院長與急診醫學部副主任都來了，大家都知道這不是好現象，但是能夠避免嗎？原因是多重且複雜。

台大醫院院長吳明賢今日出席台大醫學院研討會受訪直言「急診壅塞不是現在才有的問題 」，他解釋，住院不只有急診，還有門診，而門診住院大部分是星期一開始出現，至於急診從星期六、日開始暫留增加，所以每個星期的星期一、星期二就是最擠的時候，那時就會看到急診候診病床塞到大廳的情況。

「急診壅塞已經是我們日常。」吳明賢強調，並不是單一因素、第六波疫情就會造成急診的壅塞，因為台大主要收治急重難罕病患，高齡化社會後，嚴重的老弱病殘、癌症病人等，這些人是最常跑急診的，「這些人的家屬也往往無能力照顧，轉到地區醫院他們也不願意，裡面因素太多了。」

▲民眾黨立委陳昭姿談台大醫院急診壅塞、等候病患滿到大廳的狀況。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

至於分級醫療，吳明賢坦言，分級醫療當然是個理想，可是健保實施開始沒有做，假如只是從醫院端、醫療端去要求，病患、民眾沒有概念，除非強制性，不然很難達成。

吳明賢分析，國外分級醫療可以做起來，是因為國外強制不管什麼病都要先去家庭醫師，這也讓滿意度無法上升，有些重症疾病因為最初看起來症狀較輕，進而引發民怨。「當然台灣的基層水準高，最大問題還是一開始就沒有限制，民眾是我們國家的主人，不敢得罪，犧牲的永遠都是醫療。」

然而高齡化社會長者會越來越多，大醫院恐怕更塞？吳明賢強調這需要整體考量，他說，目前政府只管得到公立醫院，管不到私立醫院，對私立醫院只要不划算就關床，這是不能說的秘密，但也是事實。不過政府也必需整體盤點，不是缺啥補啥，不然就會像廣設大學一樣的問題，要有中長期規劃，不能只有短期急救式、放煙火式的政策，就不會長久。