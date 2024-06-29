25歲男感覺「髮際線往後移」！　醫檢查：雄性禿第三期

▲一名年輕患者發現額頭髮際線後移，檢查確診雄性禿第三期。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張乃文／台北報導

夏天炎熱高溫，許多人流汗後，頭皮問題也找上門。據統計，高達9成的台灣人認為，濕熱氣候下，以頭皮出油問題最為惱人，另外有4成民眾認為自身有落髮困擾。恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻提到，先前有一名25歲的男性患者，發現自己額頭的髮際線有後移的情況，經過檢查，確診為型態禿，也就是雄性禿第三期。

王綺嫻分享，針對頭皮問題，民眾病識感普遍低落，往往等到出現落髮、發炎等明顯症狀後，才到門診求助。她指出，正常毛囊都會在歷經生長期（佔 85%）、退化期（佔 1%）及休止期（佔 14%）的生命週期後，可重新進入生髮循環，其中落髮患者有較多毛囊處於休止期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王綺嫻說，如果及早發現落髮徵兆，搭配積極治療，仍有機會逆轉落髮狀況。她舉例，先前有一名25歲男性患者，覺得自己額頭髮際線後移，經過皮膚鏡檢查，確認前額及頭頂部位細髮比例增加，確診為型態禿（俗稱雄性禿）第三期，搭配口服藥物及外用生髮藥水治療後，髮量明顯增加。

王綺嫻表示，因頭皮問題來到診間求助的病患，平均每10人就有4人主訴自己有落髮困擾，且臨床上觀察到出現落髮困擾的病患呈現年輕化趨勢，可使用皮膚鏡讓病患初步了解自己的頭皮，除了檢視有無異常脫屑、發炎、紅腫症狀，也會分析頭頂的落髮區和枕部髮區，確認頭髮粗細落差以及單一毛囊中的毛髮數量，如頭頂落髮區細髮比例明顯較高，或是個別毛囊僅一根毛髮的比例顯著，即使現階段沒有明顯髮量降低或是頭皮外露，也要小心未來禿頭會找上門。

王綺嫻建議民眾，主動安排定期頭皮檢測，才能把握黃金治療期，否則拖到雄性禿第五期之後，出現明顯地中海型落髮，即使搭配藥物治療，恐也難力挽狂瀾。

營養師程涵宇提到，有4種養髮關鍵營養素，包括蛋白質、維生素A、維生素C及維生素E。她說明，體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質構成，當蛋白質攝取不足可能還會有掉髮問題；而維生素A缺乏可能會導致掉髮和毛囊過度角質化。

程涵宇表示，維生素C可促進膠原蛋白的形成，強化頭髮韌性，防止頭髮變脆或斷裂，還能夠幫助促進鐵的吸收有助頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好。維生素E調節頭皮的油脂平衡，以堅果種子類而言，富含維生素E，也有多種有益頭髮生長、頭皮健康營養素，像是維生素B群、維生素C、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於維持頭皮健康，促進毛髮生長。