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近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家暴防治法實施已26年，衛福部指出，家暴通報數逐年攀升，仍以親密關係暴力為大宗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

家庭暴力防治法實施至今已26年，衛福部公布統計數據，110年至112年親密關係暴力通報案件數各自為7萬328件、7萬5052件、8萬1399件，其中被害人仍以女性為主。不過，105年及109年針對我國18歲至74歲現有或曾有親密伴侶的婦女遭受親密關係暴力的全國性調查發現，盛行率有下降趨勢。顯見民眾對於暴力零容忍的意識是抬頭的。

衛福部保護司司長張秀鴛提到，近年民眾因防暴意識上升，政府持續宣導反家暴意識，也讓過往潛藏的黑數逐漸浮上檯面，家庭暴力通報數逐年攀升，其中以「親密關係暴力」為大宗，約占5成。根據衛福部統計，110年至112年親密關係暴力通報案件數分別為7萬328件、7萬5052件、8萬1399件，被害人以女性為主，約占7成。

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張秀鴛說，105年及109年針對我國18歲至74歲現有或曾有親密伴侶的婦女，遭受親密關係暴力盛行率所做全國性調查發現，1年盛行率從9.81%下降到8.99%，終生盛行率從24.8%下降到19.62%。她指出，前兩種數據顯現民眾對於知的權益和暴力零容忍的意識是抬頭的。

張秀鴛說明，目前實際成案的比率，TIPVDA親密關係暴力危險評估量表評估後開案約占1成，剩下9成中，近一半的婦女都有意識、警覺且願意接受介入，及早預防後續有更嚴重的事情發生。

張秀鴛表示，親密關係暴力基本上是配偶或伴侶，不一定是有婚姻關係，包含了同居關係或非同居關係。另外，110年至112年同性親密關係暴力事件平均通報件數為1,572件(1,348件、1,509件及1,859件)，其中暴力類型以「肢體暴力」占53.5%最高，其次為「精神暴力」占45.5%，「經濟暴力」及「性暴力」各占1%。

張秀鴛說，後續會持續推動「家庭暴力安全防護網計畫」，要求第一線受理通報人員落實親密關係暴力危險評估，及早辨識具高度致命風險個案，並強化跨網絡整合機制，建立對被害人問題需求之整合性評估，及提供強力之安全保護措施。

另外，會依被害人及其家庭需求，結合民間團體發展庇護安置服務、原鄉在地服務、家庭暴力事件服務處、目睹家庭暴力兒少服務、婦女就業協助方案等，並推動以家庭為中心之一站式整合性方案，提升被害人處遇服務之深度及有效性。

張秀鴛解釋，會研議放寬經濟補助審查機制，考量家庭暴力被害人弱勢處境，刻正於社會救助法修正研議放寬是類對象審查條件，期協助被害人脫離經濟控制權力關係

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