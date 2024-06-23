青少年自殺死亡率攀升！醫揭「13個共通性特徵」應多關注





▲衛生福利部台北醫院精神科醫師陳昱文。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣青少年自殺死亡率年年上升！根據衛福部2023年最新死因統計，15~24歲青少年族群死因當中自殺排名第二，自殺死亡率每10萬人有10.9人，有回升至疫情前的趨勢。衛生福利部台北醫院精神科醫師陳昱文指出，臨床一線觀察，自殺青少年有13個共通性特徵，呼籲各界應該關注青少年身心健康，即早就醫以獲得適當幫助。

「我就是要讓他們後悔，讓他們一輩子都活在內疚裡」這是一名年僅16歲、卻已自殺多次的高一男孩所說的話。陳昱文分享這名個案，他當時問男孩「你這樣做開心嗎？」，而男孩則反問「我的開心很重要嗎？」

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進一步深聊後了解，男孩父母極為重視成績，從國小開始自己對成績非常在意，且因為親子關係、同儕關係都很疏離，沒有知心好友，考試結果不理想時，父母又表現出無法接受的樣子，男孩才會想透過行為求救解脫，並讓父母後悔對他的逼迫。

陳昱文表示，後來在和高中生一家人說明，憂鬱症是現今普遍性的大腦疾病，大部份都可以治療，在衛教憂鬱症與抗憂鬱藥藥物相關使用與副作用之後，為男孩安排藥物與心理治療。

而男孩的父母也積極調整自己，學習更好的溝通，並以同理、接納、不批判的心陪伴，關心孩子近況、給予合理幫助及合適的肯定讚美，一起培養問題解決能力、認識情緒與抒發情緒的方法，終於在2個多月後的門診，看見男孩和父母臉上的微笑。

陳昱文指出，高齡者、青少年自殺的人數都有上升，青少年自殺原因也不如表面單純，包含情感、課業壓力、霸凌等的多重壓力，都需進一步了解個別狀況。而企圖自殺和自殺身亡的青少年中，多數有憂鬱症，且有13個共通性特徵：

1.情緒容易衝動易怒

2.有憤怒或好鬥的行為表現

3.有反社會行為，例：損害他人利益或傷害他人安危的行為

4.用較極端方式宣洩負面情緒，例：丟東西、捶牆壁，甚至是自殘

5.僵化的思考模式及調適方法，例：明知道酗酒不對，但仍以酗酒紓壓

6.解決問題的能力不佳

7.掌握現實有困難

8.總是感到失望

9.焦慮，特別是關注在身體的病痛或輕微的失望

10.自以為是

11.刻意用優越感來掩飾自卑及不確定感，摒除來自他人的關懷

12.有生活在幻想世界的傾向

13.崇高偉大的幻想交替著無價值感

陳昱文指出，相關情況若能早期發現、早期介入治療，在家長與醫師、老師共同合作之下，就能盡快陪伴孩子走出低潮、享受青春。