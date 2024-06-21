他左眼突模糊！視力不到0.1　醫：是病毒感染

▲患者因為肝臟疾病，長期服用免疫抑制劑，導致免疫功能下降，視網膜也受到病毒感染。（示意圖／取自CFP）

文／華人健康網

突發性視力模糊，視力不到0.1，竟是視網膜遭到病毒感染！60歲陳姓病人因肝臟疾病接受肝移植治療，並長期服用免疫抑制劑，以預防移植器官產生排斥反應，某天陳姓病人發現自己左眼視力模糊，緊急就醫檢查。

為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔進行檢查，當下視力連0.1都不到，陳先生因長期服用免疫抑制劑，免疫功能下降，使得視網膜受到病毒感染，所幸發現得早，透過藥物治療，目前視力恢復到0.4。

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謝明潔醫師進一步說明，藥物雖可以治療疾病，但是若使用過量或自身的特殊體質，也有可能產生副作用。陳姓病人因肝臟移植後須長期服用免疫抑制劑，其中的副作用即是增加感染風險，病毒感染對視力的影響十分嚴重，通常感染後預後情況不佳，經常導致永久性的視力損失，甚至併發其他嚴重後遺症，如視網膜剝離或眼球萎縮。

所幸陳先生立即就醫，經由謝醫師以新型視網膜檢測儀器檢查，並開立相關口服抗病毒藥物、輔以眼球內注射抗病毒藥物治療。經過反覆、長期、密切且持續追蹤、檢查及治療，陳先生視力已從不到0.1進步至0.4。

為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔受邀前往泰國曼谷舉辦的「2024亞太眼科年會」擔任講者，陳先生的重症案例成為會中的重點分享。謝醫師強調，隨著醫學科技的不斷進步，各種檢查儀器設備也變得更加先進，為恭紀念醫院在112年引進醫學中心級的眼科檢查設備，提高了苗栗在地民眾的醫療服務品質，因此，她呼籲民眾，若有任何突發性的視力問題，都應立即就醫，早期治療可以帶來更好的預後。

本文經授權轉自：華人健康網《突發性視力模糊，視力竟不到0.1，竟是視網膜遭到病毒感染！》

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