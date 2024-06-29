酒精也中了！6物品「不該塗寶寶身上」　醫示警：以前認為很好

▲醫師示警有「6物品」以前認為很好，現在用在寶寶身上恐有害。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科醫師傑登醫師指出，嬰兒的神經系統和免疫力都還在發育中，因此有些「以前認為很好」的東西，後來被發現對孩子可能有害，包括麻油、薄荷脹氣膏、樟腦、大人濕疹藥膏、防蚊精油 - 檸檬桉油（PMD）與酒精。他示警，「這6種物品」不該往寶寶身上塗，提醒家長們一定要避開，才能讓孩子健康長大。

傑登醫師在粉專PO文衛教，指古早時期「麻油」被認為是好東西，可讓嬰兒皮膚保持濕潤，並用於許多皮膚發炎上，卻可能造成嚴重過敏、阻塞毛孔的問題，且若麻油一旦保存不當、遭到細菌汙染，塗在免疫力差的嬰兒皮膚恐釀更嚴重的感染。他建議寶寶皮膚若有異狀，可選用有臨床驗證的嬰兒護膚品。

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▼台中曾發生1歲女童因「擦麻油」細菌感染引發蜂窩性組織炎。 （圖／童綜合醫院提供）

再來是過去常被用在腸絞痛的「薄荷脹氣膏」。傑登說，後來發現薄荷醇與類似物對神經系統有抑制作用，可能引發嬰幼兒過量使用導致呼吸停止、癲癇、意識混亂和痙攣，尤其內服或塗抹於鼻孔、臉部和胸部時，進入中樞神經系統的劑量較多，也更危險。若要按摩寶寶的肚子，可使用嬰兒油或不含薄荷的脹氣膏。

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​至於常用做藥品、驅蟲劑或芳香劑使用的「樟腦製品」。傑登解釋，樟腦會經黏膜與皮膚吸收並產生毒性，兒童吸收過量容易誘發嚴重的癲癇與痙攣，若有蠶豆症者更可能促使嚴重的溶血和黃疸發生。建議家有寶寶者不要使用樟腦丸或樟腦製品，若不確定該產品是否含有樟腦或薄荷，「別讓寶寶接觸摸起來或聞起來涼涼的東西」為原則就行了。

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傑登接著說，「大人的濕疹藥膏」幾乎都含有類固醇，其強弱有分1～7等級，數字越小強度越高，成人一般會使用等級4以上的較強效類固醇；而嬰幼兒皮膚薄、吸收率高，通常會用等級5～7的弱效類固醇。他表示，使用成人類固醇藥膏雖然效果卓越，但出現副作用的機率也大增，恐釀皮膚萎縮、免疫力下降等。當寶寶皮膚有狀況，請就醫領專用藥再使用。​

▲醫師建議，嬰兒盡量以物理性防蚊，如穿長袖、用蚊帳等等。（示意圖／免費圖庫pixabay）

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夏天到了，很多家長會替孩子塗上防蚊液，傑登解釋，目前美國CDC公告有效的防蚊成分有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、檸檬桉油（PMD）及驅蚊脂（IR3535），其中PMD是唯一科學實證有防蚊效果的精油「我個人很喜歡」，效果很好與敵避（DEET）相當，且對環境友善，但效果較短約2小時需補一次，另因含有薄荷成分，建議至少2～3歲以上再使用較安全；至於嬰兒則建議盡量使用「物理性防蚊」。

最後則是酒精，傑登強調，「酒精」擦在身上蒸發速度快，會有很明顯的涼感，過去常用於兒童發燒或中暑時塗在身上，希望能快速退燒。事實上，酒精會造成局部微血管收縮，反而讓散熱變慢，且大量酒精可經由皮膚或口鼻吸入，導致兒童酒精中毒而出現精神不振、嘔吐、頭痛，甚至引發代謝性酸中毒、癲癇、昏迷。

傑登建議，兒童發燒能擦在身上的「只有溫水」。若要手部消毒，他一律建議直接去洗手，除非真的不方便，才會使用酒精消毒。至於若已到了上學年紀的孩童，酒精噴手消毒的影響雖會小很多，但仍建議少用。

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室