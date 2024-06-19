王柏傑酒駕「前晚喝的」　醫：酒精殘留24hrs常見！隔天也別開車

▲飲酒可能到隔日體內還有酒精殘留，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

男星王柏傑18日下午酒駕和遊覽車發生擦撞震驚各界，後來面對媒體時狂道歉並稱「酒是前一晚喝的」，怎料隔了十幾個小時後都沒有退。醫師指出，酒精在體內殘留情況和飲酒量、個人體質解酒能力有關，其實只要飲酒超過每日建議標準，就有機會隔天還驗出來！殘留24小時很常見，更偶爾還會看到殘留達48小時，建議飲酒隔日還是不要開車比較安全。

王柏傑19日凌晨交保後面對媒體詢問時提到，自己沒想到前一天（17日）晚上喝酒，可以持續到隔天（18日）下午都沒有退，「早上起床我也是就是睡得很好，精神狀態都很好，所以才沒有意識到（酒還沒有退），沒想到隔了十幾個小時，身體裡還有酒精成分，所以真的是很抱歉」

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針對飲酒到了隔日還是被驗出酒精殘留，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕醫院精神醫學資深主治醫師方俊凱表示，這情況很常見，如果前一天喝太多酒，肝臟還沒代謝掉就會發生，殘留超過24小時很常見，偶爾更有殘留達48小時，一般而言，只要飲酒超過每日建議劑量，隔天就有機會仍被驗出來。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢進一步解釋，人體代謝酒精要看飲酒量，還有本身的肝功能、解酒能力強不強。每個人對酒的感受不同，牽涉到腦神經對酒精耐受力，有人喝一點就醉，也有人常常喝酒，耐受力高，即使體內酒精濃度高，可能看起來還是很清醒。另外也和民眾當天的疲勞程度也有關，如果精神很好，耐力也會比較好，如果前一天熬夜，喝一點酒就會倒了。

▲每日飲酒酒精標準量。（圖／衛福部提供）※點圖放大

但是要怎麼判斷隔日是否還有酒精殘存，是否能夠開車？兩名醫師都表示「這很困難」，方俊凱說，除非自己有酒測儀器，不然就不要冒險開車。邱展賢認為，如果前一天喝很多，第二天早上還是有茫茫暈暈、噁心感，代表酒精都還在，就不要開車。

至於市售解酒液會不會有幫助？邱展賢直言，學術上沒有相關資料，唯一知道有用的就是「喝水」，讓酒精可以從小便排掉。飲酒患者到醫院解酒會大量灌點滴就是這樣的道理，一般人則可以是視自身情況多喝水。

根據衛福部公布每日飲酒建議量，成年男性飲酒不超過2單位，女性不超過1單位，1單位等於10公克的純酒精，計算公式為：[飲酒量 (c.c.) X 酒精度數(%)×0.785(酒精密度)／10公克純酒精]（簡易算法：[飲酒量 (c.c.) X 酒精度數(%)／12）]。

一般民眾在飲酒場合很難直接觀察、判斷，衛福部有提供6大酒類標準量圖表供參考，以酒精濃度5%的啤酒而例，建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升，另也有以熱炒店常見酒杯為基準畫出可喝的杯數，男性喝4杯、女性喝到2杯就會超標。