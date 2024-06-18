▲患者因為指甲捲成「鉛筆甲」，疼痛加劇後，就醫檢查發現是慢性甲溝炎合併捲甲。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

一位患者因上班時間需要長時間站立，雙腳大拇指偶爾會出現疼痛感，原本以為是職業病導致，因此平時修剪會特地將腳趾甲剪短，把嵌入的指甲剪除，導致指甲捲成「鉛筆甲」，但礙於外觀，病患貼上美甲片，直到指甲疼痛加劇，就醫檢查發現是「慢性甲溝炎」合併捲甲。醫師建議，平時剪指甲前端要剪平，不要修成弧形，且注意不要過短。

一名48歲上班族因為長時間站櫃，雙腳大拇指偶有疼痛，原本以為是職業病不以為意，平時修剪指甲時，會刻意請修甲師將腳趾甲剪短，並將嵌入的指甲剪掉，卻導致指甲兩側彎曲嚴重，原本的腳趾甲捲成「鉛筆甲」。為了遮住外觀，患者再貼上美甲片，直到腳趾甲疼痛加劇，就醫檢查發現為「慢性甲溝炎合併捲甲」，且這樣的狀況已經持續10多年。

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書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提到，臨床觀察到不少患者在腳趾頭出現疼痛時，習慣會將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知將指甲兩側修剪過短，反而容易讓長出的指甲彎曲，刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎，免疫力較差者，嚴重時更可能引起潰瘍，甚至是蜂窩性組織炎。

蔡長祐說明，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，形成慢性甲溝炎，出現腫脹疼痛、反覆的感染，甚至產生肉芽組織，就是俗稱的捲甲或凍甲。他表示，捲甲常見的發生的原因包括穿著不合腳的鞋子、指甲修剪不當、先天的結構異常，如甲面寬、扁平足等。

▲醫師提醒，預防凍甲，修剪指甲建議洗澡後進行，且前端要剪平，不要修成角形或圓弧形 。（圖／記者張乃文攝）

蔡長祐提醒，捲甲常見於上班族、小朋友或長者。他表示，小朋友因為活動量大，較常是急性問題，像是運動時，奔跑會有撞擊，暫時把指甲卡住肉，可將卡進的一小片指甲移除、再針對甲溝發炎治療即可。至於長者則是因為長期累積。

蔡長祐說，要預防凍甲，修剪指甲建議在洗澡後進行，指甲及周圍皮膚會較為柔軟；且修剪時，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，將指甲最前端白色部分保留1毫米，若指甲周圍皮膚有倒刺或脫皮時，不可任意拉扯，容易造成外傷及後續的感染。

蔡長祐提到，平時加強指甲周圍皮膚的保濕，每天用手將指肉往外撥，幫助恢復彈性；避免穿著過硬、偏窄的鞋子，穿上時可讓腳趾稍微擴展的鞋子為佳；如因運動須要穿較緊的鞋子，運動後換穿較寬鬆的鞋子，讓腳趾休息。

甲溝炎患者最常擔心治療要將指甲整片拔除，蔡長祐說，目前甲溝炎治療方式依程度不同會有不同的治療方式，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，若已發生捲甲的狀況，可使用指甲矯正器的治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約需3至6個月。