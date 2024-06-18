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夏天「熱感冒」！　快做4件事

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師說，熱感冒會有喉嚨痛、發熱、痰黏稠等症狀。（示意圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，夏天「熱感冒」要做4件事，包括開除濕機、電風扇對牆吹、不要頻繁進出冷氣房、多喝水。

胡皓淳近日在臉書說，夏天反而感冒了？夏天很多人冷氣吹久，反而會有喉嚨痛、發熱、痰黏稠這類的症狀，就是俗稱的「熱感冒」。他分享可做以下4件事：

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►開除濕機

台灣夏天常常又悶又熱，高濕度環境對身體影響主要體現在呼吸系統，例如慢性鼻過敏、長期咳嗽和氣喘等症狀。此外，濕度高還可能影響關節和肌肉，加重身體痠痛感和關節活動不靈活的問題。

如果你常常覺得頭昏、汗不易流、身體總有黏膩感，就要留意周遭環境是否過於潮濕。建議在室內濕度超過70%時，就應該啟動除濕機，特別是在天氣悶熱時，搭配電扇使用，可使室內環境更加乾爽舒適。

▼醫師建議，室內濕度超過70%，就要開除濕機。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼除濕機（圖／記者劉維榛攝）

►電扇對牆吹

要注意電扇的使用方式，睡覺時直接將電扇對身體吹，可能就會導致感冒。因此建議將電扇放在身體較遠位置，開啟擺頭功能或調大風量；或直接將風向對向牆壁，也可以有通風的效果。

▼醫師建議，電風扇可對牆壁吹。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 行政院記者室內電風扇在運轉。2703687（圖／ETtoday資料照）

►不要頻繁進出冷氣房

一般來說，冷氣房溫度與室外溫度差最好不要超過攝氏4度，但有時候外面的溫度非常高，高到30幾度。建議將室內冷氣溫度調至27至28度，然後在進入室內前，最好先在沒有冷氣的房間，待一段時間適應，再進入冷氣房。

此外，也建議不要頻繁進出冷氣房，以免皮膚無法快速調整適應不同溫度差異，進而引發熱感冒的問題。

►多喝水

最後還是那句老話，多喝水。充足水分有助於促進消化吸收、轉化食物為能量，同時增強免疫力並幫助排除毒素。即使在冷氣房中不容易流汗，仍應定時喝水，確保體內水分充足，促進毒素通過尿液排出體外。

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關鍵字： 熱感冒 胡皓淳 感冒

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