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20歲男發燒1個月！醫驚見「X光霧整片」：是愛滋病

▲▼20歲男發燒1個月！醫驚見「毛玻璃X光照」：是愛滋病。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

▲蘇一峰說，男子的X光片看起來霧霧的「全部都是毛玻璃」。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

胸腔內科名醫蘇一峰13日在臉書發文，指一名20歲男子斷斷續續發燒1個月卻不就醫，而是選擇自行服用退燒藥，直到出現「喘」的症狀，才在家人勸說下掛急診，最後被收住院。然而就在蘇一峰查房時，驚見他的X光結果很不尋常，「毛玻璃樣變化」看起來像是「肺囊蟲肺炎」，因此加驗愛滋病，隔天果真收到「HIV陽性」報告。

蘇一峰醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，該名男子的X光片顯示瀰漫性的「毛玻璃樣變化」整片霧霧的，當下懷疑是肺囊蟲肺炎，加上患者一直發燒，就代表免疫力有問題，且還逃避就醫，因此聯想到感染愛滋病的可能，經過加驗也印證自己的推測。由於愛滋病為法定傳染病，因此在治療他的肺炎並給予抗HIV病毒藥物的同時，依規定也必須通報。

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▲發燒,生病,溫度計,體溫計。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

▲男子斷斷續續發燒1個月卻不就醫。（示意圖／免費圖庫pakuraso）

「肺囊蟲肺炎」是一種由人類肺囊蟲所引起的肺部感染症，肺囊蟲透過空氣傳染後潛伏於人體中，在免疫系統有問題時才會活化發病，常發生在愛滋病、癌症、免疫功能不全或受損的病人，或是早產兒及營養不良嬰兒，一般症狀如呼吸短促、發燒、乾咳、胸痛，極少數會咳血，也是愛滋病患者最常見的伺機性感染症。

根據疾管署資料顯示，肺囊蟲肺炎是常見的後天免疫不全症候群的定義感染症（AIDS-defining illness），大部分發生在HIV感染後CD4下降到200以下的患者。胸部X光會呈現雙側從肺門向周圍延伸的「瀰漫性浸潤」，實驗室檢查常可發現血液氧飽和度下降，另外也常見乳酸脫氫脢（LDH）升高。

此外，肺部以外的感染可能產生甲狀腺腫大、骨髓侵犯造成全細胞減少、眼脈絡膜病變、外耳道息肉樣變化、肋膜積液；脾臟、肝臟、腎臟和腎上腺侵犯等症狀。

衛福部臺北醫院感染科林武甫主任曾說明，不安全的性行為是感染愛滋病的主要原因之一，如曾與不熟悉的對象發生未戴套的不安全性行為，應3個月或每半年進行愛滋病毒篩檢。擔心感染愛滋病毒，可使用「暴露後預防性投藥（PEP）」，在發生性行為72小時內服藥，每日一顆藥、連續服用28天，可降低感染愛滋病毒的風險；另外也有「暴露前預防性投藥（PREP）」，在預期可能會暴露在感染愛滋風險的期間，先行服藥可有效降低感染風險。

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