黃仁勳打桌球「全美比賽得名」！名醫揭5大特質：具有高抗壓力

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文／華人健康網

輝達NVIDIA執行長、「AI教父」黃仁勳說，自己在美國國中的時候，曾經學習打桌球，讓他懂紀律和幫助增加專注力，也因此三個月內就去參加全美的比賽，並且打到全國前幾名。精神科醫師楊聰財表示，打桌球確實是一項需要高度紀律性的運動，同時打球過程中需要保持良好的心理素質，具有抗壓的精神，並且時刻保持專注和自信。

桌球球員需具備5大特質

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精神科醫師楊聰財表示，打桌球屬於高度紀律性、高專注力、自信心的運動。從以下可以看出桌球球員具備的5大特質：

1.訓練紀律：球員需要嚴格按照訓練計畫進行練習，保持訓練的規律性，才有助於戰績提升。

2.戰術紀律：比賽講求戰術，在嚴格執行教練制定的戰術計畫過程，隨時都需要保持專注力。

3.心理紀律：比賽中球員需要保持良好的心理素質，並具有高抗壓力，以及保持專注力和自信。

4.生活紀律：規律的生活作息與習慣、健康的飲食，以及適當的休息，是球員保持身體最佳狀態的關鍵。

5.規則紀律：球員需遵行比賽規則和行為規範，因此日常生活也自然培養出自律性和責任感。

▲打桌球不只增強心肺功能，也能減壓、促進大腦健康。（示意圖／免費圖庫pixabay）

打桌球有5大健康益處

除了桌球球員需具備的5大特質以外，究竟打桌球還有些健康好處？

精神科醫師楊聰財表示，打桌球有以下5大健康益處：

1.增強心肺功能：桌球是一項高強度的運動，可以增強心肺功能、提高耐力。

2.促進大腦健康：桌球需要快速決策，有助於訓練大腦反應能力和認知功能。

3.減壓：打桌球雖然隨時要保持專注力，但是也有助於減壓，可以放鬆身心、緩解壓力，提升心理健康。

4.增加反應速度：打桌球需要迅速的動作和反應，可以增強身體的靈活性和反應速度。

5.提高身體協調力：打桌球需要手眼協調，因此，能提高身體的協調能力。

精神科醫師楊聰財表示，運動是青少年培養獨立自主與增進成長的好方法。事實上，不僅是桌球，其他運動如打籃球、排球，或是柔道、跆拳道等，也都是對於青少年很好的運動訓練。

青少年透過運動達到3點自我成長

以下是青少年透過運動可以達到3點促進自我成長的好處：

1.增強毅力和堅韌：運動中的挑戰和挫折可以鍛鍊青少年的堅韌性，讓他們學會面對困難不輕易放棄。

2.提升團隊合作能力：很多運動是團隊活動，需要相互協作，這能培養青少年的合作精神和溝通能力。

3.樹立正確的價值觀：如柔道中的謙卑和尊重，能教會青少年尊重對手、裁判和規則，養成正直誠實的品格。

本文經授權轉自：華人健康網《黃仁勳打桌球懂紀律、增專注力，邁向成功！楊聰財：打桌球5大特質、5大好處》

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