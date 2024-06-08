喝酒胃不舒服「要吃6食物」！醫認證：還能解酒

▲酒後時常胃痛想吐，醫師分享「6種食物」最適合吃。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

假日就喜歡與三五好友相約小酌幾杯，但酒一喝下肚就開始感覺「胃部不舒服」？腸胃科醫師鄭泓志指出，酒精會刺激腸胃蠕動運作，增加胃酸分泌並可能傷害胃黏膜，同時影響食物消化。他藉此分享「適合在酒後吃」的6種食物，包括雞蛋、燕麥、香蕉、薑茶、清雞湯與水，有助醒酒、減輕宿醉症狀，安全度過應酬場合。

鄭泓志醫師在粉專《你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病》發文透露，喝酒後感到胃部不適很常見，不時有網友私訊求問，「常需要交際應酬，但喝酒後都會覺得胃不太舒服，有推薦什麼食物可以緩解的嗎」、「老公工作常需要喝酒，喝完回家後都很常反胃，我可以幫他準備什麼東西呢？」

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鄭泓志說明，酒精會刺激腸胃蠕動運作，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜。同時，酒精也會影響食物在腸胃道內的消化吸收速度，這正是喝醉後常感到噁心、嘔吐或腹瀉的主因。他說，飲酒過量必定會影響消化系統的正常運作，因此適可而止，避免對身體造成過度負擔。

▲酒精不僅影響胃部，還會讓身體脫水、電解質失衡。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

鄭泓志表示，喝酒不僅會影響胃部，還可能造成身體脫水和電解質失衡。此外，肝臟在代謝酒精的過程中，也會消耗較多的營養素。所以喝酒後常會感到頭暈、口乾舌燥、注意力不集中或有宿醉情況，此時透過補充「6種食物」有助於緩解不適：

1.雞蛋：含有豐富蛋白質及維生素B群，這些成分對於修復酒精可能損傷的身體組織很有幫助。蛋白質有利於修復酒精可能造成的胃黏膜損傷，並且分解成胺基酸，促進肝臟解毒和代謝酒精的作用；而維生素B1、維生素B2和葉酸等維生素B群，則會在代謝酒精的過程中被大量消耗，可以幫助解酒。

2.燕麥：是種溫和、容易消化且富含蛋白質、膳食纖維、維生素B6、鈣、鐵和β-葡聚糖的食物，有助於減少酒精引起的胃部不適，並且促進消化系統恢復正常功能。

3.香蕉：也是酒後適合吃的理想食物，因為它富含鉀、鎂、色胺酸和澱粉並且容易消化。喝酒時，人體容易流失重要電解質，造成脫水，吃香蕉可以迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。

4.薑茶：薑具有自然的消炎和鎮痛特性，有助於降低因酒精引起的消化不良，並且舒緩噁心和嘔吐症狀。此外，薑茶有助於促進血液循環，減輕酒精引起的頭痛。

5.清雞湯：幫助恢復酒後不適。雞湯富含維生素、礦物質和蛋白質，可以補充身體因飲酒導致的水分和電解質流失，而且溫熱的湯能暖胃，緩解因酒精而引起的胃痛。

6.水：稀釋胃內過多的胃酸，減少對胃黏膜的刺激並且緩解胃灼熱、噁心和嘔吐等症狀。且酒精具有利尿效果，促使身體流失大量水分，適量補充水分可防止因脫水引起的頭痛、疲勞和乾燥等不舒服的感覺。

鄭泓志也提醒，要避免酒後立即食用油膩、過酸或辛辣的食物，以免加劇胃部不舒服。如果不適感持續存在或症狀相當嚴重，建議應盡快尋求醫師的診斷，以確保沒有更嚴重的健康問題。