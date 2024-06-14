台灣人一年用4.3億片！痠痛貼布「1動作」是大忌

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圖、文／今健康

當您覺得腰痠背痛時，第一個想到的是貼痠痛藥布嗎？根據復健醫學會調查，國人每月平均使用6片藥布，每年總使用量超過4億3,800萬片。但您知道嗎？若使用不當或使用過量，可能會因此產生副作用、甚至傷及肝腎。

痠痛貼布併用消炎止痛藥要注意成分！

中華民國藥師公會全國聯合會黃彥儒藥師指出，民眾普遍對一般的痠痛貼布較無戒心，尤其在症狀明顯時，除了長時間或大量貼藥布，還可能同時服用與貼布成分相同的消炎止痛藥。當用量超過時，可能造成肝腎負擔或引發各種副作用。

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目前市售的痠痛貼布種類繁多，大致可分為三種：

．含有消炎止痛成分：適合用於紅、腫、熱、痛等症狀。

．含有辣椒膏成分：可使神經元脫敏感，減少痛覺的熱感貼布。

．含有甲基水楊酸、薄荷等成分：提供短暫清涼效果，能暫時減輕疼痛的涼感貼布。

貼著睡覺是禁忌！防過敏副作用應特別留意！

黃彥儒藥師表示，合理的使用量，成人一天是二至三片，一次使用一片，一片貼四至六小時就要取下，以免在皮膚附著過久，產生過敏現象。孩童因肝腎功能尚未發育完全，使用貼布應選擇成分較單純，且依體重使用劑量比例為原則。

值得注意的是，常見民眾將貼布貼著睡覺，特別是在頸部或背部，長時間壓著，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，這是常見造成副作用的行為，應特別留意。

藥師教正確使用痠痛貼布 遵循5點沒煩惱

若有大面積或多處痠痛時，黃彥儒藥師建議，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解，或是將一片貼布剪成多等分，貼在不同痠痛部位，切記每天總量不過量。

若是口服藥與貼布同時使用，應選擇含不同成分的藥品，例如口服藥選擇主要成分為乙醯胺酚的止痛藥，搭配含有消炎成分的貼布，可避免同一成分累積過量，造成身體負擔。

如何正確使用痠痛貼布：

．使用貼布超過一週沒效果應盡快尋求醫師、藥師協助。

．出現過敏反應，應立即停用。

．開放性傷口不要貼，避免感染。

．若已服用消炎止痛藥，應留意貼布成分是否重複。

．依照痠痛原因，選擇合適貼布成分

食藥署也提醒，民眾應選擇包裝上有食藥署核可之藥證字號的貼布，並按說明使用，避免使用來路不明的貼布。

資料來源：食藥署／中華民國藥師公會全國聯合會黃彥儒藥師

本文經授權轉自：今健康《痠痛貼布用錯恐傷肝腎！？藥師教外貼內服這樣做不傷身》