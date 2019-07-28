「失戀、落榜」陷憂鬱死路！身心科醫師「1句話」突破重圍

▲遇到失戀、落榜、辭職等難關，會有段時間陷入憂鬱、無法好好振作。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／和田秀樹

過去無法改變，但未來有無限可能，人生劇本有無限種，任何人遇到失戀或事業受挫等難關，一定會有一段情緒低落的時期，無法振作。

「我再也遇不到那麼好的人。」

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「我的人生已經結束，事到如今不可能再站起來。」

這時的心情就像是被逼到死胡同，陷入無盡的絕望之中。實際上，人生有好幾萬個劇本。但過去的劇本只有一個，就算我們用盡洪荒之力也無法改變。不過，未來有無限可能。我們想寫什麼樣的劇本都可以。

即使只是走到車站的道路，我們要走A路線還是B路線，如此簡單的決定也是一種撰寫人生劇本的決策。選擇A路線，說不定可以巧遇高中同學，發展出全新的人際關係。

就算不能創造戲劇性的變化，人生還是有無限種的劇情發展，只要自己願意，隨時都能改變未來。為此，各位一定要專注於自己現在的行為，清楚地意識到這一點，是走出眼前困頓人生最重要的第一步。

▲人生有許多條道路，專注眼前、掙脫困境踏出第一步。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

重視現在勝於過去

如果我們將考上東大設為目標，不管從開成高中畢業，或是從任何一所高中畢業，只要最後考上東大，過去的一切就不會白費。但是那些以開成國中為理想志願卻沒考上的考生一定會覺得很失望，不過他們的未來不會因此落幕。我認為他們與其以最低分考進開成國中，不如高分考上其他中學。

我相信一定有以低分考進開成國中，後來考上東大的學生；但我也相信對於自己的低分表現感到失望，再也無心唸書，就這樣升上高中的人也到處都是。為了避免這種情形，不如讓自己先進入其他高中的前段班就讀，就容易維持讀書的動力，提高考上東大的機率。

誠如各位所知，人生的目標不是只有考上大學的第一志願而已。只要最後能獲得幸福，管他是東大畢業或是走上截然不同的人生道路，都無所謂。因為考上第一志願不過是我們走向人生目標的一種手段，並非目的。當我們愈是執著於過去的人生，愈容易因為一次失敗便無法振作，而無心關注自己現在的狀況。

重視現在勝於過去，可讓我們勇於挑戰各種嘗試，再也不害怕失敗。

關鍵句：專注於現在，無論過去的你過得如何都無須在意。

本文摘自《解決所有煩惱的9種靈活思考》／和田秀樹（精神科醫師、身心診所所長）／三采