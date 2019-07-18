退休、轉調=職涯完蛋！適應不良關鍵曝：對待同事像下命令？

▲優秀的領導者在退休之後，卻無法重返職場及新單位。（圖／pakutaso免費圖庫）

文／田坂広志

擁有優越資質的上司和前輩們，不知道為什麼卻停止成長的樣貌。 而之後，我在管理和經營的世界裡，深深地感受到了── 愈是優秀的人，愈是無法成長 這一個「悖論」。 那麼，為什麼愈是優秀的人愈無法成長呢？ 為什麼這種「悖論」會發生呢？ 原因是，愈是優秀的人愈會陷入以下這「3個陷阱」。

第1，「學歷」陷阱。

請繼續往下閱讀...

第2，「業績」陷阱。

第3，「立場」陷阱。

那麼，第3陷阱──「立場」又是什麼呢？ 這裡說的立場，指的是「職位」和「頭銜」、「地位」和「身分」等社會上的立場。 也就是說，這是被自己過去的立場束縛，無法配合新立場來改變自己的陷阱。 最具代表性的例子，是長年服務於同一家企業或組織，獲得了相當的成績，也一直受到周遭肯定，但是在退休的那一霎那就「結束」的人。

實際上，在原先的企業和組織裡，有著「優秀的經理」、「優秀領導者」風評，退休後離開該企業和組織，再到一個新的職場工作時，無法像從前那麼活躍運用新立場的人，絕對不在少數。 經常被舉出來當成這類例子的，是從大企業退休，並重新在NPO（非政府組織）等職場工作的人。

這類人當中，有些在NPO工作之後，心態上無法脫離自己是「管理幹部」時的習慣，對於比自己年輕的成員，會像是對下屬般發出「指令」。其實，問題的徵結並不是無法脫離以往的習慣，而是無法改變自己的意識來配合新的立場。 此外，除了這類「工作退休」的人之外，還有在離開該企業和組織主管的「職務退休（註：日本自二○一九年起引進六十歲後離開管理職的「職務退休制」）」瞬間就「結束」的人。

▲過去受到高度肯定的自己，卻忘了該如何蛻變成全新的人。（圖／翻攝pakutaso）

這些就是之前位居主管立場，擁有下屬時非常活躍的人，但是一旦立場改變，便無法適應自己新立場的人。 還有，不只是「工作退休」和「職務退休」，在企業或組織內部工作時的部門調動──「轉部門」和「調工作」時，無法適應新的立場，導致無法像在前部門時那般活躍的人也絕非少數。

有著「被高度肯定經驗」的人愈不易「蛻變」 那麼，為什麼「立場」一改變，原來優秀的人就無法發揮他的優秀了呢？ 這種狀況之所以出現，很大的因素在於「待人處事的能力」問題，遠超過「職業能力」問題。 也就是說，在「新的職場」和「新的工作」上，雖然明知必須以完全不同於原來的姿態和心態來面對職場的上司、下屬、同事；但是，或許是沒有注意到學會這些的必要，或者是注意到了，卻不知道該怎麼學習，造成了這樣的結果。

換言之，在這「新的職場」和「新的工作」上，明明須要讓舊的自己蛻變成為「新的自己」，但卻做不到。 尤其在之前的職場和工作上，得到愈多優秀評價的人，他的「成功體驗」和「成功感覺」反而形成障礙，使自己無法蛻變為「新的自己」。 因為他不知道那「新的自己」該是什麼樣的自己，又該如何蛻變成為那「新的自己」。

因此，如果你由於調單位或調職、職務退休等因素改在新的職場工作，處於不同於以往的「立場」，對於該如何改變自己感到困惑的話，那麼請你嘗試本書中提供的「多重人格的技法」。 如果是「工作退休」，感受到須要蛻變為「新的自己」以迎向第二個人生時，還是請你實踐本書中提供的「自我觀察的技法」。 這樣一來，你一定能夠看到自己須要改變的是什麼部分，以及該如何改變自己了。

本文摘自《優質人變一流人的破牆7法》／ 田坂広志（多摩大學研究所教授、田坂塾熟長）／天下雜誌