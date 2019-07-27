辭職當斜槓Youtuber？想創業、兼職...先把「3問題」搞定再說

文／林克威

斜槓創業最大的挑戰與賭注就是你要像一個軟糖，有超強適應力集合多項本領於一身，面對社會的光速變遷，能很快找到自己的生存之道。身在數位時代的我們，有很多角色可以讓你去挑戰，將職涯塑形成不同的長度、寬度、深度，這些都是經營催生斜槓創業的挑戰。

當然，斜槓人生擁有挑戰能讓你攀越職涯的高峰，背後也蘊藏著付出的成本與賭注，斜槓創業縱然有人因為賭注而大輸特輸，但我想和你說的是，這個賭注是有三個警訊有助你重新調整方向：

警訊一、大忌：收入不穩、工作與休息的界線模糊

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「斜槓」其實不全然是理性的，除了工作範疇的「兼職」、「副業」，還可以是生活態度。斜槓青年是一種全新的人生價值觀，它的核心不在於多重收入、也不在於多重職業，而在於多元人生，但是這種多元人生並非每個人都能在工作與休息找到平衡。

雖然你為自己增加斜槓的門檻，已隨著科技進展下降，也有愈來愈多人樂意以「斜槓」取代單一身分，但並非所有人都適合走入。無論你的出發點是希望務實地增加收入、降低失業風險，或想浪漫地享受「無邊界人生」，都必須先充分理解斜槓世代的機會與風險，才能找到自處之道。

▲經營多元創業，除了正職工作外，斜槓事業也要長期穩定經營。（圖／pixabay）

要開啟斜槓人生，收入不穩、工作與休息的界線模糊是大忌。多元人生的前提是，穩定的收入來源仍然是當務之急，這是為什麼擁有一個正職再額外斜槓創業變得越來越盛行，除了正職工作外，斜槓事業必須要能長期性地經營，幫你帶來穩定的收入。

至於工作與休息的界線，在公司規定的上班時間之外，擁有多重的身分，代表你需要對自己的時間有更嚴格的控管、自己當自己的老闆，你需要清楚劃分自己的工作時段與休息時段，避免自亂陣腳，解決收入不穩、工作與休息界線這兩件事情，你的斜槓人生才會過得多元有趣。

警訊二、增加職涯發展組合，斜槓≠自由工作者

就現今的職場環境來看，目前一份工作的平均週期性只有3到5年，你不知道下一個5年會有什麼新科技來臨，自己的工作又會如何改變，因此，一個人就算擁有穩定的正職工作，還是應該開發多樣化的工作組合與收入來源，為自己建構更堅固的安全防護網。

▲斜槓技能可以跟職涯、興趣結合，增加收入。（圖／記者楊熾興攝）

這邊要特別澄清的是，斜槓並不完全等於自由工作者，更著重在增加職涯的發展組合。無論在世界各地， 選擇從事自由工作的主要理由不外乎「增加收入」、「得以更自由彈性地分配時間」、「工作與興趣結合」、「希望不斷學習新技能」、「擔心職務被取代」 這幾個面向，而成為斜槓青年的目的，不是為了擁有額外收入，也不是為了能夠自由支配時間，而是為了追求更豐富的人生和更完整的自己。

警訊三、擇你所愛，追求豐富完整的經驗

「追求更豐富完整人生的」與「勞雇關係的質變」，共同掀起了這一波斜槓浪潮。無論「從事自由工作」或「非典型就業」的人數，都無法涵蓋既有正職工作、同時又從事其他領域專業的族群，在職涯規劃的選擇上，工作結合興趣固然浪漫，收入卻不比上班族穩定，因此，站在職涯選擇交叉路口的你，應該更瞭解自己要什麼。

本文在自《創業。從１開始》／林克威（IDAA國際數位資產協會理事長）／時報出版