▲健保卡盜用「逃逸外勞」佔大宗，7月起醫院可要求出示雙證件。（影／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保卡盜用事件頻傳，根據健保署統計，103年至今共有35件盜用個案，使用醫療費高達177萬，其中金額最高的為一名陸籍配偶，將健保卡於105年3月至11月借給罹胃癌的表姐使用，到表姐過世檢方要開立死亡證明書時，才說出實情。健保署已於107年處辦，要求償還醫療使用費用112萬，也遭檢方起訴，判處有期徒刑4個月、緩刑2年。

健保署專委董玉芸表示，近5年35件盜用健保卡案件中，以外國籍17件最多，其次為本國籍16見、陸籍只有2件。本國籍多為通緝犯冒用，也有民眾持家人健保卡領取安眠藥，等到申請商業保險，發現上面有精神疾病紀錄，才露出馬腳；外國籍盜用案例，則多為逃逸外勞、學生冒用合法外勞健保卡，但金額多在數千至數萬之間，以致長年未被揪出。

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健保署長李伯璋表示，冒用事件主要來自民眾、醫院舉報，但有2成的民眾使用的是無相片健保卡，或者用的是小時候的照片，醫院難以發辨識是否為本人看病，加上使用醫療金額不高，恐難以即時揪出異常。而陸配雖然只有2件，但盜用金額卻最高，至於背後有多少黑數未被揪出，目前難以統計。

▲面對無相片健保卡就醫者，醫院可要求出示其他證件證明身份。（圖／記者陳俊宏攝）

李伯璋提到，健保是台灣民眾的福利，若未按時繳納健保費，受到健保照顧就應有所限制。面對盜用事件防不慎防，健保署已於7月請各醫療院所協助，在民眾持無相片健保卡就醫，或者身份無法確認時，應該執行「雙卡認證」，請其出示身分證或駕照證明身份，才能讓健保資源得到最妥善利用。

董玉芸表示，依據《全民健康保險法》規定，醫院若知冒用身份仍申報，可扣減10倍醫療費用、開罰20倍金額，出借、冒用健保卡者，也會被依偽造文書、詐欺罪移送法辦。目前盜用的35件案件中，健保署除了全數追回醫療費用外，更開出108萬罰鍰，盜用者亦遭緩起訴處分。