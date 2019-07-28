救救它！年虧30萬苦撐15年　精障餐廳「心朋友的店」年底將熄燈

▲心朋友的店員工中午在路邊叫賣。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者嚴云岑／專題報導

週五中午時分，位於基隆路二段的信義商圈人潮熙攘， 一輛滿載分裝點心的推車，由兩名藍衣人推著，緩緩抵達巷口。為首女子名為瓊瑤，她站定後即扯開嗓子高喊，「好吃的蔓越梅乾，一包20元。」另一名男子小謙則略顯害羞，只是手持商品，默默站在路口。外頭下起暴雨，路人抵達騎樓只顧收傘，面對推銷，大多搖頭拒絕，惟有一名婦人被招呼聲吸引，但駐足幾秒便喃喃，「我洗頭來不及了」，隨即轉頭離去。

這是「心朋友的店」員工日常，身為台北市唯一家由民間團體自主經營的精障庇護商店，中午的叫賣，是為了填補短絀的收支，但每天400至1600元的販售金額，依然難以填補每年30至50萬的巨大缺額，也讓創辦人金林忍痛下了最痛決定：年底收攤。長年存在於社區的精障病人與民眾溝通橋樑，即將走入歷史。

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▲新朋友的店外觀。

心朋友的店是社團法人台北市心生活協會旗下的庇護商店，民國93年創立至今，已過了15個年頭。店內聘用12名「甜心」員工，都是領有身心障礙手冊的精障患者，以思覺失調症最多，另有2名雙向情緒障礙及重鬱症，還有1名輕度憂鬱症。

他們在這家約30坪的空間中各司其職，殊不知來到這裡前，他們各個都是家人眼中的頭痛人物，有人會攻擊家人、作息日夜顛倒，有人在醫院旋轉門數度進出。穩定服藥是他們安心的資本，工作則是他們自信心的根源，但隨著餐廳關門在即，他們將何去何從？

【賞母一巴掌被送醫 她成推車叫賣王】

▲最資深員工瓊瑤小姐。

心朋友的店員工平均年資5年以上，最資深的員工為叫賣能手「瓊瑤小姐」。新店開張之初只賣飲料，心生活協會貼出招聘公告後，有20多名精障患者應徵，但在經過一系列訓練後，只有瓊瑤留了下來。

身為資深員工，瓊瑤卻非樣樣精通，收銀台就是她的「雷區」，工作15年從未靠近半步，「到時候找錯錢怎麼辦？」瓊瑤每天10點半上班，第一件工作為煮珍珠，就算煮了6年之久，她在作業前還是要逐一核對牆上說明書，逐字逐句唸出，確保步驟無誤。但再起鍋後，她卻能流暢地完成倒水、過濾等動作，最後更撈起2顆放入嘴中測試甜度。

「你也吃吃看，甜不甜？」瓊瑤在碗中盛入兩顆珍珠，一面聊起自己的故事。今年54歲的她是中度思覺失調症患者，25歲發病，最初是三天三夜睡不著覺，把自己的媽媽誤人成別人，還打了她一巴掌，被家人強制送醫。先在急性病房住了幾個月，再轉到慢性病房，最後終於在振興醫院的康復之家找到落腳處，「也是康家，介紹我來這裏工作」。

▲瓊瑤在煮珍珠前，需逐一比對牆上貼的步驟。

生病後第一份工作，瓊瑤做了15年，但在生病前，她也曾經像一般人一樣，賣過少女飾品，也因為愛看書，在書局擔任過店員。思覺失調症打亂了她的細心與金錢觀，卻保留了她的銷售能力，每天中午推車叫賣，成了她最有自信的時刻。

「我本來是一個很孤僻的人，來這裡才發現，我很喜歡與人互動。」請她分享叫賣軼事，瓊瑤眼神瞬間亮了起來，她強調，自己風格是不強迫推銷，「你真的覺得好的話再買。」

像瓊瑤這樣的資深員工，店裡還有好幾位。

【減肥減出思覺失調 她成點餐小幫手】

▲小安皮膚白皙談吐害羞，看似剛畢業的大學生。

36歲的小安皮膚白皙，講話語速緩慢羞澀，看起來就像剛出社會的大學生。23歲那年，她因減肥減出幻覺，總聽到有人在耳邊碎念「你還要更瘦」，短短幾個月從60幾公斤暴瘦到30幾公斤，被媽媽帶往醫院就診，意外確診思覺失調症。原本在藥妝店擔任員工的她，發病後自請離職，在家中休養期間，作息日夜顛倒，總是摸到早上6點才睡覺，讓爸媽十分頭痛，後經職業重建服務處媒合，於4年前來店報到，生活也變得規律起來。

勞動部在103年修訂身心障礙者職業重建體系，幫病患依障礙別與能力進行媒合，功能性佳的，會安排到一般職場進行支持性就業；功能性較差的，則會安排到日間作業工廠服務。進到庇護工場的，則多屬「中段班」學員。

小安就是職業重建體系的受惠者，職業管理員幫她媒合了3間，有服飾業、也有飲料店，最後她選擇了心朋友的店。詢問原因，小安害羞表示，「這裡工作比較輕鬆」。上午11點工作到下午5點半，小安主要負責幫客人點餐、送餐，偶爾也幫忙打掃。餐廳關門倒數，代表著她即將失業，小安接受得淡然，但也有些擔憂，「其他地方工作時數很長，我怕會適應不良。」

【精障找工作難度高 領班點出原因】

▲精障甜心阿忠在是廚師助理，中午的餐點都是由他準備。

「離開這裡後，他們應該很難找到工作了。」綽號大王的技術輔導員，談到關店難掩憂心。50多歲的大王，曾擔任國軍北投醫院精障庇護商店店長，6年前來到心朋友的店，輔導員工點菜、收銀等場外工作。

「今天教的東西，他們明天就忘了。」大王不諱言表示，自從庇護工場員工改由職業重建窗口轉介後，功能性較佳的學員，都被醫院自行留下，安排在院內庇護商店工作，釋出的只剩下中、後段班。

功能性較差，加上精障者就算服藥控制，偶爾還是有情緒不穩定的問題，「店內的鍋子全被砸過一輪，牆上也曾被敲出一個洞。」大王感慨，精障者進入職場後，往往成為僱主眼中的頭痛人物，也讓他們在就業上困難重重。

▲心朋友的店每天都會更換菜單。

依據勞動部統計計，107年全台共有142家庇護工場，在職庇護員工共計1921人，以智能障礙者1179人最多，精障者只有268人，佔比不到14%。單獨聘用精障者的職場，更是少之又少。

就心朋友的店所在的台北市來看，107年共有44家庇護工場，將精障納入收治障礙類別者有19家，但單獨收治精障者的，僅剩下2家，其中一為馬偕醫院附設的「喜樂工作坊」，而存在於社區中的，只有心朋友的店一家。

【仿憨兒開餐廳助精障 一虧就是15年】

▲心生活協會總幹事金林。

精障者回歸社會需要勇氣，聘僱精障者當員工，勇氣與耐心都要加倍。心生活協會總幹事金林笑道，民國93年創店，是受到喜憨兒餐廳成功啟發，「誰知道這麼難做。」餐飲業利潤低，加上團隊不善經營，第一年就大虧近30萬，「老實說，開店第二年我們就想收攤了。」

不過，金林還是撐過來了，並嘗試多角化經營，從飲料店發展到兼賣早、午餐，甚至提供外送便當服務，103年曾達到最高的155萬，但之後囿於環保政策禁用免洗餐具，外送便當數量逐年下滑，營收也受到影響。而人事成本卻受基本工資調漲，從101年的49.9萬增至106年71萬，原本這些虧損，還能靠協會補助金額彌補，直到去年發生2大事件，才讓她下了最痛決定。

心朋友的店每年從勞動處領取250萬元補助，用於支付租金與3名領班薪水，但去年社會局將生活重建服務併入精障會所，讓協會一年少了近30萬的收入，加上去年協作計劃書申請時又出紕漏，一次少了10幾萬補助，讓原本吃緊的財源雪上加霜。

▲熟客聽到餐廳年底將收攤，直呼可惜。

眼看著漏洞難以填補，金林與協會幹部今年曾找社會企業合作，一度有望「補破網」，但對方評估後認為精障者工作效率低，因而打退堂鼓，留下的只有重新粉刷的白牆，但這一切都將在年底全數拆除。

金林粗估，拆除裝潢加上員工和領班的資遣費，約需70餘萬，而如果要繼續營運的話，在年底前至少需收到40萬捐款，或者創造100萬營收，才能填補財務漏洞。

【精障機構進駐社區別怕 服務越多越安全】

▲精障甜心阿哲幫民眾點餐。

「只要精障者願意努力，我們都想給他機會。」金林表示，近年來就算大眾對精神疾病有一定的認知，但聽聞社區有服務進駐時，依然會感到害怕，甚至群起抗爭，「殊不知服務越多的地方越安全。」

「每個人都有機會生病，沒有一個人類社群，能免疫於精神疾病。」金林提到，當病患本來就存在於社區中，當服務進駐、病患與社會接軌程度越高，越能免於精神症狀引起的一些遺憾。

心朋友的店就是很好的例子，金林說，在開店15年來，從未有員工與顧客起過衝突，她也收到許多來自社會的正向回饋，有學校與企業長期配合訂便當，更累積了不少的熟客。在熟客眼中，心朋友的店跟一般餐廳沒什麼不同，都是午休時間用餐的好去處，聽聞年底將結束營運，有人直呼可惜，「這樣中午就要另外去覓食了。」