「行動餐車」快速又方便？專家揭「背後食安隱憂」

▲行動餐車方便又快速，但背後藏著食安隱憂。（圖／食力提供）



文／食力

假日走進許多夜市、觀光地區都不難看見行動餐車的身影，而所經營的餐點從早點、油炸食品到窯烤披薩甚至拉麵等地方小吃可說是琳琅滿目，但這些在路上開來開去的行動餐車的衛生上有何隱憂？現在又是如何管理呢？

行動餐車營業型態不同，遵循規則也大不同！

依照食品安全衛生管理法第8條第1項規定，「食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範（Good Hygienic Practices，簡稱 GHP）準則」。而各縣市地方主管機關亦可依據中央所訂定的各類衛生標準，制定符合各縣市轄區公共飲食場所的衛生管理辦法。而行動餐車無疑也攸關我們的飲食安全，故也應遵守相關的食品衛生法規規定。

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根據GHP規定，食品業從業人員每年需要進行一次健康檢查外，亦需要參與衛生講習等。但依據食藥署說法，根據業者實際營運型態，若有從事調理餐食或飲料供現場立即食用者，即屬於「餐飲業」；而若是單純販賣食品而沒有調理製作行為時，則屬於「食品販賣業」，兩者所需遵循的規定也不太相同。

▲行動餐車也必須符合GHP衛生準則。

行動餐車衛生比照餐飲業規定？困難度激增！

然而以普遍多數見到的行動餐車多屬於餐飲業來説，在空間狹小的行動餐車上很多時候除了承載設備、食材就已經讓人窒礙難行外，更多時候因為水源及電源的關係，不管在食材的保存或是調理時的相關操作上也顯得格外困難。

沒有水源：餐具用免洗的可以解決！但弄髒雙手該如何解決？

在行動餐車上，因為水源問題，幾乎無法如一般的餐飲業業者設置充足的流動自來水。雖然使用用畢即丟的餐具可以不用洗碗盤。但當不小心弄髒雙手、烹調器具甚至食材時，便會成為一件麻煩又帶來食品安全風險的事情。

▲行動餐車可能藏著食安衛生隱憂。

沒有電源：食材存放、揚塵問題！看不見的食安隱憂！

此外，關於廚房處理油煙的相關設備，若挑選擺設攤位的地點無法供給電源，勢必得另以發電機等供電設備協助，然而這樣也可能帶來額外的噪音污染問題。而食材要如何在行動餐車上以適當溫度存放，且妥善防塵、防蟲，也是目前大多數行動餐車所需要克服的問題！

且以現階段來說，行動餐車或是大多數攤販的食品衛生查驗及取締工作，主要還是由各縣市地方政府衛生局負責。然而，撇除在合法攤販集中區列管的餐車之外，仍有許多行動攤販在大街上四處流竄，根本難以納入管理，在未登記許可的狀況下，光是要知道究竟有哪些正在營業都難以達成了，更不用說是要做到定期追蹤了！對於這些來無影去無蹤的行動餐車，幾乎無法可管的窘境也使得他們成為食安隱憂！

你應該要知道的食事

在空間狹小的行動餐車上，承載設備、食材就已經讓人窒礙難行外，更多時候因為水源及電源的關係，不管在食材的保存或是調理時的相關操作上也顯得格外困難。此外，政府機關難以確切掌握這些行動餐車的流向，也使得許多查驗工作受阻。

本文由food NEXT【來無影去無蹤！行動餐車真能吃的安心？】授權提供