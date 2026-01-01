好多人有！長痔瘡「1狀態」醫警告別拖了：再晚恐血栓

收看今健康讓全家「勁」健康。優質、強大、專業的健康知識新聞團隊，為您全家提供最實用、即時、正確的健康好文好片。

圖、文／今健康

上班久坐常引來痔瘡問題，許多人可能會置之不理，等到就醫時常是已有疼痛或影響生活。昕澄健康管理中心執行長林耿億醫師提醒，痔瘡越早治療越好，進展到一種情況更是別再拖。

我的痔瘡是屬於哪一種？級數是在哪一級？

為什麼會出現痔瘡？

林耿億醫師說明，民眾所稱的痔瘡其實是肛門軟墊（或稱肛墊）受各種壓力等影響，導致靜脈曲張、血管充血腫脹、組織鬆弛、向下脫垂所引起。就像腿部浮腳筋的靜脈曲張，是發生在肛門處的靜脈叢。

之所以會出現靜脈曲張，是因為血液回流不順，最常見的原因例如久坐；現代人也常見邊上廁所邊滑手機，長時間坐在馬桶上也是風險之一。其他像是長期便秘、缺乏運動、懷孕、肥胖、年齡等，也都是較容易發生痔瘡的族群。

痔瘡有分內痔、外痔、混合痔：

林耿億醫師說明，痔瘡以肛門口內約2公分處的齒狀線為界，可分成內痔、外痔、混合痔三大類型，症狀有所不同。

內痔：

．位置：在齒狀線以上，也就是肛門內側。

．症狀：由於沒有痛覺神經，因此初期通常不會感覺到疼痛，但仍會感覺到脫垂感、異物感；也可能有無痛性出血，或如廁後擦拭發現衛生紙上有血。

外痔：

．位置：在齒狀線以下，也就是肛門外側、肛門口。

．症狀：由於富含痛覺神經，除了能感受到異物感，疼痛感也會非常劇烈。

混合痔：

．位置：齒狀線上下、內痔和外痔都有，或者就在交界處。

．症狀：上述的情況都可能出現，包含疼痛或無痛性出血、脫垂感、異物感等。

痔瘡依脫垂嚴重程度可分成四級：（通常用於內痔分級）

第一級：

只要是人都會有肛門軟墊，除了剛出生的嬰兒，人人或多或少都會有輕微的痔瘡，屬於正常生理現象。

第二級：

痔瘡可能出現症狀，並會在隨排便時脫垂，排便之後會自動縮回。

第三級：

痔瘡症狀可能更明顯，排便時掉出肛門外，須用手推回肛門內。

第四級：

痔瘡的疼痛、異物感等症狀明顯，並且卡在肛門口塞不回去。

改善、治療痔瘡越早越好！醫籲別再用「甜甜圈墊」

保守治療與保養：

林耿億醫師指出，第一至二級痔瘡通常不需要手術治療，透過飲食調整、少辣及刺激飲食、多喝水、多蔬果、多運動、避免久坐、緩解便秘等，便有機會改善。並可透過口服藥、藥膏等藥物緩解不適。

甜甜圈墊增風險？

值得一提的是，許多人改善痔瘡會選用「甜甜圈墊」，對此醫師認為其對於改善幫助並不大，只是避免壓迫到痔瘡，但在上面坐久了，其實也像久坐於馬桶上，增添風險。

治療可與醫師討論需求：

治療方面，除了傳統痔瘡切除手術，也有微創手術、環狀切除手術、雷射/紅外線治療等等，治療方式多元，可與醫師詳細討論自己的需求，選擇適合自己的方式。

痔瘡1情況快就醫別再拖！醫：拖越久，處理越麻煩

痔瘡1情況快就醫：

林耿億醫師強調，除了外痔容易劇烈疼痛自然會就醫之外，最晚在發現第三級、痔瘡得用手推回去時，就一定要就醫檢查。此時非手術治療仍有機會改善，手術治療也較容易解決，若是拖久、到了第四級，除了症狀不適可能影響生活、治療相對麻煩，也有可能會引起血栓等併發症。

發現出血要另做檢查，排除腸癌可能：

林耿億醫師也提醒，發現「出血」也須提高警覺，要排除腸癌可能。坊間常見用出血型態辨別，但醫師強調「若有發現血水就要就醫」。因為不論是痔瘡或是腫瘤出血，都沒辦法從外觀辨別。那就像腳受傷，血流出褲管，要推測出血點在哪、是什麼原因、嚴重程度等，恐怕會延誤就醫。因此建議除了檢查痔瘡，也進行糞便潛血檢查，並視情況進行大腸鏡檢查。

養成良好的生活習慣，發現症狀盡早就醫檢查，若有需要治療可與醫師詳細討論需求，發現血便也記得做糞便潛血檢查/大腸鏡檢查，如此更有利遠離痔瘡困擾，也排除腸癌可能！

本文經授權轉自：今健康《痔瘡1情況快就醫別再拖！別再用「甜甜圈墊」常見迷思醫詳解》