追蹤大腸鏡…醫心涼半截！「1類息肉」拖半年竟慘變癌

「大腸鋸齒狀腺瘤」邊緣不明顯難以診斷。

照大腸鏡時發現息肉很常見，不過，肝膽胃腸科醫師葉人豪示警，「大腸鋸齒狀腺瘤」是種容易被忽略的息肉。雖然其生長極緩慢，潛伏期可長達20年，然而一旦出現「化生不良」，恐迅速轉化為大腸癌。一名患者當初發現這類息肉時，由於個人因素耽誤數月，怎料回診評估已經完全癌化。

義大大昌醫院葉人豪醫師於個人專頁《葉人豪醫師 Dr.Y》發文指出，大部分的息肉不會馬上劇變，好好切掉就沒事，但也有少數例外。「鋸齒狀腺瘤」雖生長緩慢，但因外觀不明顯可能被遺漏，一旦出現「化生不良（異型增生）」，就像開關被打開一樣，會在短短幾個月內迅速轉化為大腸癌。

▲原始白光圖（左）息肉本身的範圍並不明顯，經切換影像模式（中）及用藍色染劑染色後（右）整個邊緣才變得清楚。

本可切除卻癌化 這息肉超隱密「全球偵測率低於5%」

葉人豪說，曾有一位患者在大昌醫院檢查時，揪出一顆範圍極大的鋸齒狀腺瘤合併化生不良，當時他建議立即處理；遺憾的是，患者因個人因素暫緩治療，再回診時經內視鏡檢查，驚見半年前仍屬良性的息肉，如今已完全癌化，必須進行外科手術切除腸道，失去微創內視鏡治療的時機。

葉人豪指出，大腸鋸齒狀腺瘤型態特殊，外觀與邊緣都不明顯，是大腸鏡檢的「隱形殺手」。根據統計，近20年全世界對於大腸鋸齒狀腺瘤的平均偵測率低於5%，而義大大昌醫院團隊發表的論文，經由病理確認的鋸齒狀腺瘤偵測率超過6.5%，在在顯示其對醫師的專業、集中力和細緻度都有很高的要求。

「這不是要嚇大家！」葉人豪直言。他表示，專業的判斷有時聽起來像在行銷恐懼，「但其實我們是在跟時間賽跑」。不只要揪出癌變，更希望能守住不必動刀的那道防線。