年輕人染梅毒連4年竄升「無症狀」成關鍵　免費快篩近半年成效曝

▲疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

年輕族群染梅毒已連續四年竄升，且根據疾病管制署最新疫情監測，去年梅毒確診個案仍以15至24歲增加最為明顯。為加強相關防治，疾管署去年7月起推動24歲以下年輕族群免費梅毒快篩，5個月來共有2,157人次接受篩檢，並揪出42名陽性個案，當中不乏在學學生；今年起將擴大辦理，提供服務醫療院所增至79家，預計可提供10,000人次篩檢，及早診斷避免繼續傳染等問題。

國內性傳染病包含愛滋病毒感染、淋病疫情均持續下降，僅有梅毒疫情持續上升。根據疾管署監測，今年截至11月30日全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，皆較去年同期（918例和7,077例）分別下降12%與17%；而梅毒新增9,072例，較去年同期（8,894例）略升2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅毒個案中又以「15至24歲年輕族群」上升較明顯。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，該族群今年1至11月新增1,722例，較去年同期（1,587例）上升9%，疾管署近期持續努力篩檢，最後一個月應該會有7%上升。監測也顯示，15~24歲感染梅毒連續4年上升，從2020年的983例，到2024年的1754例，已接近翻倍成長。

▲國內梅毒確診狀況，年輕族群（紅線）持續上升。（圖／疾管署提供，下同）

被問及為何主要增加在年輕族群？詹珮君分析，梅毒不同期別有許多不同症狀，然而無症狀也很多，女性特別是如此，加上年輕族群對於醫療比較無法直接取得，導致他們比較不容易早期診斷、早期治療。也因此，衛生單位在教育單位進行宣導時，總是強調「只要有不安全性行為就應該要篩檢，有症狀趕快診斷治療。」

疾管署進一步說明，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。

疾管署為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，自去年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」以及對24歲（含）以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」。詹珮君說明，7月至11月間總計提供2,157人次梅毒快篩服務，總計有42人檢驗陽性，男女皆有，且也有仍在就學中個案，初篩陽性率約2%，個案皆已完成轉介就醫治療。

▲性傳染病匿名諮詢及免費梅毒快速篩檢實施狀況。

今年起，梅毒免費篩檢由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供10,000人次梅毒篩檢服務，和去年相比可近性大幅增加。詹珮君也提到，若院所量能可提供更多人篩檢服務，屆時會實報實銷，意即不限名額；醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」（http://gov.tw/22y）專區查詢。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為(包括陰道交、口交或肛交)，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

▲性傳染病匿名諮詢及免費梅毒快速篩檢資訊。