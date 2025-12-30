曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

記者李佳蓉／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳猝逝，享壽66歲。昨（29）日深夜10時許，新北市消防局三重分隊接獲曹西平乾兒子報案，抵達他位於三重的住處時已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。家醫科醫師陳欣湄列出7種猝死前可能發生的徵兆，包括臉色變化、頭頸部大量出汗等，但最可怕的是無症狀的突發性猝死。

▲曹西平驚傳在家猝逝。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

陳欣湄提醒，很多人猝死前，會冒出「不知原因的不舒服」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，要立刻停下手邊事情、盡速就醫，這才是救命的不二法門。

陳欣湄列舉7種猝死前可能發生的徵兆：

1.心臟病發病前，頭、頸、背部大量出汗

2.臉色發黑、發白，需慎防肺栓塞

3.經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞

4.劇烈頭痛，腦部血管出問題

5.身體不明原因疼痛，心肌梗塞缺血警訊

6.胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積

7.無症狀

陳欣湄指出，其實很多人會發生第7點「無症狀」，這種是突發性、也是最恐怖的，若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。

▲胸部頻繁疼痛或出現不明原因疼痛，都要小心有猝死風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

近日有急診科醫師才發文透露，天氣變冷，急救室一天就有好幾個OHCA病例，其中一名男子稱吃不下，怎料後來突然倒地、叫都叫不醒。

天氣將轉冷，北市衛生局提醒注意低溫保健6要點，做好預防與應急：

1. 保暖：低溫或外出時，一定要做保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

2. 避免大吃大喝、情緒起伏太大及飯後或喝酒後立即泡澡。

3. 規律運動以溫和漸進方式慢慢暖身，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段。

4. 妥善控制病情，規律服藥。

5. 外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。

6. 一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣「搶時間」、「打119正確就醫」。

國健署也提醒，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的機會，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，或是發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，應該盡速就醫。