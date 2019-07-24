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白內障年輕化！40歲男近視飆升到2300度　醫：20歲後度數加深當心

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白內障引發高度近視。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲一名患者近視急速加深，確診是白內障引起高度近視。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

40歲陳先生自小就因視網膜病變導致右眼幾乎全盲，左眼近視約500度，配戴眼鏡後可正常生活，但某日發現左眼視力越來越模糊，就醫發現左眼度數在4個月內從1000度飆升到2300度，確診是白內障引起的高度近視。醫師提醒，近年白內障有年輕化趨勢，若20歲後近視度數仍持續加深，就考量是否有白內障可能。

陳先生在發現左眼視力日益模糊後，工作看電腦的距離越來越近，兩年下來已經嚴重到要貼到螢幕前才能勉強看到內容，而且僅看5分鐘就覺得痠澀疲勞，緊急就醫才知道是白內障引起的高度近視，進行人工水晶體置換術，近視度數終於從2300度降到250度，視力漸漸恢復正常。

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收治該病例的台北慈濟醫院眼科部主任徐維成指出，水晶體位於虹膜與玻璃體間，可使光線折射聚焦，呈現清晰影像。當原本透明的水晶體，因疾病或退化變得混濁，導致視力模糊，就是白內障，在3C產品普及化的現代社會裡，白內障已經不再是專屬於老年人的疾病，近年來更有年輕化傾向。

白內障引發高度近視。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲醫師提醒，20歲之後，近視仍持續加深，就要留意是否因白內障引起。

「眼科門診中約5%是屬於年輕型白內障患者！」徐維成說明，白內障的可能因子除了遺傳、外傷、老化外，500度以上的高度近視、青光眼、視網膜病變等眼部疾病也會對水晶體造成傷害。他也特別提到，20歲前會因眼軸長度變化而增加近數度數，但若20歲後近視度數加深，則多是水晶體組織成分改變、混濁，導致光線折射角度增加，造成近視。

白內障是漸進式變化，且變化時間長達半年到一年，不易察覺視力退化，甚至意識到視力模糊，生活不便時，視力已降至0.1-0.2左右。徐維成提醒，除了適度休息，避免用眼過度外，在戴眼鏡狀態下，眼鏡未磨損、損壞，看東西的清楚度下降，就要前往眼科檢查，以免延誤治療。

關鍵字： 白內障 近視 度數 高度近視 眼睛健康
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