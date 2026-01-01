44歲Sandra曾凍卵14顆全淘汰　二次取卵「唯一奇蹟胚胎」成功當媽

▲英文名師Sandra近日平安產子。（圖／TFC提供）

記者趙于婷／台北報導

44歲跨界藝人、英文名師Sandra近日平安產子，已是高齡產婦的她，同時患有多囊性卵巢、子宮息肉和免疫異常等問題，如今順利產子讓她直呼奇蹟。對此，醫師指出，Sandra過去曾凍卵14顆，但在基因檢測階段全都不能用，重新啟動試管療程後，僅剩一顆正常胚胎成功著床，所幸順利成功圓夢當媽媽。

Sandra在39歲凍下14顆卵子，但去年正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰，讓她面臨巨大失落與壓力，也分享應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點。

進一步檢查後，Sandra發現自己不僅患有多囊性卵巢症候群（PCOS）、子宮息肉，還是所謂的 「免疫媽媽」，也就是身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便有正常胚胎，也可能無法順利著床或維持懷孕。

TFC台北生殖中心副院長何彦秉指出，Sandra始終未放棄當媽媽的夢想，積極配合治療規劃，逐步重新養卵，後續再一步步完成取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療、PGT-A檢測等療程，第二次取卵不僅依然取到14顆，其中有一顆胚胎基因正常，而正是這唯一的奇蹟胚胎，成為孕育孩子的起點。

何彦秉說，高齡患者的胚胎基因異常機率高，40歲以上染色體正常的機率遠低於35歲以下，PGT-A染色體檢測能協助找出「有機會著床、發育」的最佳品質胚胎，年齡還是試管成功率最關鍵的因素，建議未來有生育計劃者在30-35歲凍卵CP值最高，能夠保留多數品質佳的卵子，未來進入試管療程時間與費用成本都相對較低。