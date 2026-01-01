精神病患抽掉44%的菸　醫曝殘酷「健康不平等」：害人少活20年

▲精神病患抽菸問題未獲重視，是血淋淋的「健康不平等」現象。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

全球今起喜迎新的一年，可惜某些壞東西也跟著一起進入2026，例如菸品帶來的「健康不平等」。土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩在臉書分享，根據歐美統計，精神病患抽掉菸品總量44%，卻常被戒菸政策忽略，導致壽命比一般人短少10至20年，包括台灣在內的所有國家，在這方面都需要再努力。

吳教恩提到，最近一篇發表在全球頂尖《新英格醫學期刊》的觀點文章，暴露此殘酷的健康不平等現象，明明精神病患抽掉大量菸品， 吸菸率是一般人的2至3倍，但不論是東方或西方醫界，卻長期將這群人的吸菸問題視為「次要風險」，有如默許患者保持這壞習慣，也導致其平均最多比一般人少活20年。

該文指出，造成嚴重精神病患死亡的原因，多半不是自殺或精神症狀本身，而是心血管疾病、呼吸道疾病與癌症等，而這些慢性病的風險，都和長期吸菸高度相關。

吳教恩提到，該文點出各國醫療現場常見的「治療虛無主義」，即不少醫護人員預設精神病患無法戒菸，或擔心戒菸會造成精神疾病惡化，於是完全不處理吸菸問題，但事實上根本沒有證據支持這樣的取捨。

此外，各國的精神醫療與戒菸服務長期分離，精神科未將戒菸視為核心任務，戒菸門診也不擅長處理精神疾病，導致最需要支援的人常接觸不到資源，這現象在中低收入國家尤其嚴重，而全球有高達82%的病患住在這些國家。

事實上，有研究顯示精神病患與一般人一樣想戒菸，只是尼古丁依賴較重，戒斷症狀更強，需要更密集、更長期的支持；此外，大型研究發現，戒菸不會提高自殺風險，也不會惡化憂鬱、焦慮或思覺失調，反而常能改善憂鬱及焦慮。

吳教恩表示，尼古丁會影響多種精神科藥物代謝，戒菸後，藥物在體內濃度可能上升，需調整劑量並密切追蹤，而戒菸後的體重增加亦需處理，但這些都不是不戒菸的理由，而是更需要專業整合介入。

吳教恩認為，沒有人理所當然比較短命，精神病患卻長期未被給予該有的戒菸支持，這不只是醫學問題，而是關於公平的選擇，台灣某些相關環節做得不錯，但還是有努力的空間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！