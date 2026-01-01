冬季嬰兒猝死風險高　醫曝「致命錯誤」多發生在睡覺中

▲醫師提醒，冬季是嬰兒猝死的高風險時期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

氣溫驟降，許多父母會擔心寶寶著涼、是否保暖足夠，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症（SIDS）風險。醫師指出，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，常見原因是家長擔心受涼而過度包裹，建議父母要留意「安全睡眠5大守則」。

台北市立聯合醫院兒童醫學部兒童保健科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指一歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。

黃啟南說，SIDS好發於出生後一至六個月，其中以二至四個月風險最高，依據美國小兒科醫學會（AAP）2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，統計顯示美國每年約有3,500名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。

為何冬天風險特別高？黃啟南分析，常見原因包括家長擔心受涼而過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。

家長出於好意的照顧方式，若方式不當反而可能增加危險。黃啟南提醒，家長要牢記「安全睡眠五大守則」，包含仰睡、使用合格嬰兒寢具、同房不同床、穿著比大人多一件即可以及用穿戴式睡袋取代厚被，只要掌握正確的安全睡眠環境，就可大幅降低風險。

【安全睡眠五大守則】

1.嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險。

2.使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶。

3.建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持六個月，最好到滿一歲，可降低約五成風險。

4.避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。

5.可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。