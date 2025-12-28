家長必看！「流鼻水2用藥」差很大　藥師：這款會嗜睡、食慾大開

▲藥師分析常見2款過敏藥效果及副作用差別在哪裡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／藥師洪正憲

「勝克敏和希普利敏有什麼不同？」

身為家長，您一定有過這樣的經驗：孩子因為流鼻水、皮膚癢或蕁麻疹去看醫生，拿回來的藥袋裡可能會出現這兩個名字——勝克敏（Cetirizine）或希普利敏（Cyproheptadine）。

雖然它們都是「抗組織胺（Antihistamine）」，也就是俗稱的「過敏藥」，但它們的強項和副作用卻大不相同。今天我們就來拆解這兩位「過敏救星」的差異，讓您下次餵藥時更安心！

Cetirizine（常見商品名：勝克敏液）：

屬於第二代抗組織胺，也就是較新的抗過敏藥物。它的特色是代謝較慢、續航力強，藥效通常能維持一整天，因此一天多半只需要服用1～2次。

Cetirizine主要用於緩解過敏性鼻炎（例如流鼻水、打噴嚏）以及慢性蕁麻疹等症狀。它最大的優點是較不易引起嗜睡，雖然少數敏感的孩子仍可能出現想睡的反應，但和舊型抗組織胺相比，它對大腦的影響小得多，非常適合在白天或上學前使用。

Cyproheptadine（常見商品名：希普利敏液等）：

屬於第一代抗組織胺，可說是抗過敏藥物中的「元老級」角色。它的特色是功能多樣、止癢效果佳，還具有一些獨特的「特殊技能」。

反應快速、用途廣，但藥效維持時間較短，因此一天通常需要服用3～4次。Cyproheptadine主要用於急性皮膚過敏、濕疹搔癢，以及因感冒引起的鼻炎症狀。

它的兩大「特殊技能」其實是來自於副作用，但在某些情況下反而能轉化成優點。第一，是明顯的嗜睡感。因為它容易通過血腦障壁，孩子吃了後常會感到想睡，對於因搔癢而睡不好的孩子反而能幫助休息。

第二，是促進食慾——這是它的招牌絕活！由於具有抗血清素的作用，會讓孩子胃口變好，所以醫師有時會利用這個副作用，開給體重偏輕或食慾不振的孩子。

家長最常問的三個問題

Q1：醫生開了Cyproheptadine（希普利敏），孩子吃了變得很愛睡，正常嗎？

A：非常正常。

這是第一代抗組織胺的特性。如果孩子只是輕微流鼻水，但吃了藥後昏睡影響作息（例如上課無法專心），可以與醫生討論是否換成第二代的Cetirizine。但如果孩子是因為皮膚癢到晚上睡不好，這種「嗜睡」反而能幫助孩子好好休息。

Q2：聽說Cyproheptadine可以讓孩子變胖，我可以自己去藥局買給孩子吃嗎？

A：千萬不要！

雖然它有促進食慾的效果，但它畢竟是藥物，長期自行服用可能會掩蓋其他潛在的健康問題，或造成不必要的身體負擔。若擔心孩子生長曲線落後，請務必諮詢小兒科或內分泌科醫師，經評估後再決定是否用藥。

Q3：兩種藥可以混著吃嗎？

A：不建議自行混吃。

這兩種藥物都是抗組織胺，機制類似。如果同時服用，可能會造成藥效過強，導致過度鎮靜、口乾舌燥、排尿困難等副作用。除非醫生特別指示（例如：早上吃Cetirizine，睡前吃Cyproheptadine加強），否則請依照處方單一用藥即可。

藥師小叮嚀

看場合用藥： 如果孩子要考試或去戶外教學，請提醒醫生開較「不嗜睡」的藥（如 Cetirizine）。

注意安全： 服用Cyproheptadine後，孩子可能會反應變慢或走路不穩，這段時間盡量避免讓孩子做劇烈運動（如騎腳踏車、爬高）。

劑量要精準： 兒童藥水是根據體重計算劑量的。請使用量杯或針筒餵藥，不要憑感覺倒喔！

希望這篇文章能幫助您釐清這兩款藥水的差異，下次看到藥袋上的藥名，就不會再霧煞煞囉！

本文經授權轉自：藥師洪正憲-藥就趁憲在