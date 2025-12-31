男生過40歲小心！5行為「害慘攝護腺」　醫警告：嚴重恐導尿

▲男性過了40歲，要留意攝護腺肥大的問題。（示意圖／李綜合醫院提供）



記者李佳蓉／綜合報導

在迎接2026年倒數之際，你也在倒數「再憋一下下」就能到廁所解放了？泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性40歲後攝護腺開始刷存在感，一受刺激還變本加厲衍生出攝護腺肥大的問題，天冷降溫、飲食刺激、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會使症狀加劇。他提醒要注意保暖、控制飲水、避免憋尿、運動鍛鍊，是跨年夜保養妙招。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕發文衛教，攝護腺肥大的患者，主要因年齡增長與荷爾蒙變化，導致攝護腺細胞出現良性增生，肥大的攝護腺一旦壓迫尿道及膀胱，就會出現頻尿或夜尿，而以下行為會加重症狀：

1.天氣冷體溫降：天冷會刺激人體交感神經興奮，使攝護腺、尿道周圍肌肉緊縮，使排尿困難、頻尿、急尿等症狀加劇。

2.飲食刺激：油膩高脂肪食物（例如紅肉、內臟、油炸物）容易促進荷爾蒙分泌增加、加重發炎反應；酒精與咖啡因飲品（例如咖啡、濃茶、可樂）會刺激攝護腺充血、發炎，促使膀胱收縮，導致頻尿、殘尿症狀惡化。薑母鴨、羊肉爐等含酒精的補品，更容易引起攝護腺腫脹，需特別留意。

3.追劇久坐不動：長時間維持固定姿勢超過半小時，壓迫到骨盆腔與攝護腺，造成血液循環不良，增加攝護腺腫脹風險，引起排尿不順。

4.長時間騎機車或單車：想找跨年最佳煙火觀賞點而選擇騎車，留意騎乘時間勿過長，坐墊若持續壓迫會陰部，恐刺激攝護腺加重症狀、甚至引起發炎。

5.其他藥物作用：冬季容易感冒，感冒藥中常見的成分（例如抗組織胺、偽麻黃素）會使攝護腺和膀胱出口的平滑肌收縮，增加排尿阻力，出現排尿困難的情形，嚴重還可能出現急性尿滯留需至醫院導尿。

該如何分辨是冬天頻尿或攝護腺肥大？陳鈺昕解釋，通常攝護腺肥大從40～50歲開始出現，少數人會在30歲左右出現細胞增生跡象，通常會隨著年齡增長而症狀加重、且越來越明顯。

陳鈺昕進一步表示，一般40～50歲時，為輕度頻尿、夜尿1～2次、尿流稍微變細，常被忽略是過勞或壓力；50～70歲時排尿需等待、急尿感、殘尿感明顯、夜尿3次以上且影響睡眠。此時已有明顯症狀，多數人以為是身體自然老化而忽略；70歲以上尿流極細、排尿無力、急性尿滯留或血尿，生活品質受到嚴重的影響。

陳鈺昕提醒，一旦出現上述症狀，建議及早至泌尿科就醫，可及早控制病情、避免症狀持續惡化，越早接受治療可改善生活品質、降低併發症風險。