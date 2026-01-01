珍奶中了！　醫吐「從來不吃3食物」：它是WHO一級致癌物

▲含糖飲料害變胖，而肥胖又會增加罹患13種癌症的風險。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生活高壓，總愛吃些垃圾食物療癒身心，下班後來份炸雞配珍奶，似乎能瞬間忘卻煩惱。不過，這些短暫的「快樂泉源」，在醫師眼裡卻是健康的隱形殺手。減重專科醫師陳威龍點名，醫生從來不吃的「3種地雷食物」，直言雖然美味，但對身體的危害太大，其中一款甚至還是WHO認證的「一級致癌物」。

減重專科醫師陳威龍拍攝影片透露，身為醫師拒吃的食物，包括油炸食物、含糖飲料及加工肉類。他表示，鹽酥雞、薯條等油炸物，經研究指出，常常食用這類食物，與罹患心血管疾病、第二型糖尿病等風險成正相關，原因在於油炸過程會使油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂異常、代謝風險有關。

▲肥胖是13種以上癌症的危險因子。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

國人愛喝含糖飲料，陳威龍說，像是手搖飲、汽水等，往往一杯就超過一天的建議糖分攝取量。含糖飲料會使人發胖，而肥胖又會增加罹患至少13種癌症的風險。美國一項大型追蹤研究發現，每天喝2杯以上的含糖飲料，會直接提升肥胖、癌症相關風險，而長期高糖會使體重增加，進而提高罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。

陳威龍接著示警，香腸、熱狗、培根等加工肉類，被世界衛生組織列為「第一類致癌食物」，每天只要多吃50克的加工肉，約一根熱狗，罹患大腸癌的風險增加18%。他解釋，加工肉中所添加的亞硝酸鹽，在體內可形成多種致癌物質，這些化學物被認為是加工肉致癌的機轉之一，加上煙燻及高溫烹調過程中產生的化學物質，對腸胃道造成長期負擔。

「醫生不吃，不是因為它不好吃，而是對健康的影響太大。」陳威龍強調，若也想要擁有健康，就從減少這3類食物開始。