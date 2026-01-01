UCC上路2個月「逾3千人次看診」　呼吸道症狀最多

▲衛福部在去年11月正式啟動「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在去年11月正式啟動「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，根據統計，11月總計1580人看診，12月略微增加到1700人。進一步分析就醫原因，最多是呼吸道症狀，其次為簡單傷口、腸胃道症狀、發燒等。健保署表示，民眾發生呼吸道症狀、簡單傷口、腸胃道症狀等三大輕症時，都會逐漸分流到UCC就醫，會持續加強宣導。

為緩解急診壅塞，衛福部仿照日本開設「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」專門處理輕症病人，11月起在六都試辦，看診時間為周日及國定假日上午8時至24時，目前全國共設置13處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署主秘劉林義說，UCC去年11月2日上路至今已經2個月，總計就醫人數有3280人，以就醫原因分析，兩個月的就醫症狀相似，最多是呼吸道症狀有705人就醫，佔了41.5%，其次為簡單傷口有204人，佔了12%，再來是腸胃道症狀有190人，佔了11.1%。

劉林義說，分析就醫原因發現，若有呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等三大輕症，民眾都已逐漸分流到UCC，不過分析中也發現，兒童假日就醫需求僅約5%，接下來會將分析兒童就醫情形，針對就診率較高地點，持續安排兒科醫師，如果就醫量不大，該地點會考慮改為由內科醫師看診。

在UCC上路滿3個月後，健保署分析就醫趨勢時，會納入UCC鄰近醫院急診輕症患者就醫情形。劉林義強調，希望可以藉此了解UCC對緩解急診壅塞的影響，相關結果估計會在2月公布，另外，UCC上路6個月後，會在今年4月檢討是否要擴增開設地點。