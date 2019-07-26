夏天飆汗險中風！最怕補水、冷氣急凍...「4招」逼退腦殺手

▲不只冬天會腦中風，夏天也隱藏高危險因子。（圖／記者季相儒攝）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

「 腦中風 ，不是冬天比較常發生嗎？」這句話幾乎可以代表大眾對於腦中風的第一印象。但其實，腦中風並不是只有冬天才比較容易發作的疾病，在炎熱的夏天，腦中風也是大家都需要注意的隱藏殺手，特別是三高族群的人，需要更加留意！

導致夏天腦中風的原因

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1.出汗量增多：在夏天只要在戶外待一下，馬上就會汗流浹背，如果沒有適時補充水分，就容易出現脫水的情形，導致血液黏稠度增加，因此相對血管阻塞的機率也提高了。

2.室內外溫差大：隨著天氣越來越熱，大家的空調溫度也越調越低，造成室內外溫差很大。如果頻繁進出冷氣房，就容易導致血管收縮擴張，血壓浮動程度大。

▲注意天氣熱要多補水，避免身體因缺水，造成血管阻塞機率增加。（圖／翻攝自pixabay）

如何在夏天避免腦中風

1. 多補充水分：在炎熱的夏天，要記得定時補充水分，盡量不要等到有口渴的感覺才喝水。

2.避免頻繁進出溫差大的環境：在室內避免將冷氣溫度調太低，也要避免頻繁出溫差大的室內室外。建議大家進入冷氣房時，可以先在待冷氣比較不強的地方，或者戴上帽子或穿上薄外套再進入室內。

3. 規律運動：養成固定的運動習慣，維持每週至少3次、每次30分鐘的運動，大家可以判斷自己的身體狀況來選擇激烈程度不同的運動。

4. 控制慢性病：高血壓、高血糖和高血脂等慢性病是腦中風的危險因子。如果大家有相關疾病，記得定期看診，並且持續服藥，控制病情。

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