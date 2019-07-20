家中小寶貝牙齒長不出來？　淺談「上顎門牙阻生」

▲吳佩儒醫師說，每個人換牙時間會有差異，短暫的萌發差異家長無須太過緊張，但左側和右側的牙齒萌發時間差異在6個月以上，就必須尋求更近一步的檢查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

王小妹在小四時由媽媽陪同第一次到成大醫院門診，媽媽表示小朋友從小學一年級開始換牙，經過3年陸續換牙，只有右上門牙一直沒有長出來，她覺得不對勁，於是帶著王小妹到牙科求診，經成大醫院斗六分院牙科齒顎矯正科吳佩儒醫師檢查，診斷為上顎門牙阻生。

吳佩儒醫師說，王小妹接受矯正治療，裝上局部矯正裝置及手術露出阻生門牙，經過1年的治療，現在4顆門牙已長好長滿，排列整齊，讓王小妹可以自信地露出甜美的笑容。

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吳佩儒醫師指出，阻生齒的定義為：無法在預期的時間內長出來的牙齒。以上顎正中門牙為例，和對側正中門牙萌發時間相差超過六個月、和下顎正中門牙萌發時間差超過1年，或是萌發順序被打亂，側門齒比正中門齒早萌發，都可以稱為阻生齒。

至於上顎正中門齒的阻生，是繼智齒及上顎犬齒後，第3容易發生。發生上顎門牙阻生的機率約2至6％之間。發生原因有牙齒本身的牙根彎曲、被多生牙或齒瘤擋住萌發路逕，以及牙胚本身的異位等。

針對阻生齒的治療，吳佩儒醫師表示，使用現代的錐狀電腦斷層，可以更精確判斷牙齒的狀況及在齒槽骨中的位置，再配合局部矯正器的裝戴，手術暴露出阻生齒，即可將牙齒慢慢牽引置正常位置。

吳佩儒醫師表示，小朋友的換牙通常會在6至7歲間開始，由乳牙齒列陸續換成恆牙齒列，最先萌發的是第1大臼齒，接著是下門牙及上門牙，約在12至13歲會替換最後1顆乳臼齒。換牙時期時常會東缺一顆西缺一顆，如未注意到，牙齒沒有長出來，會帶來許多缺點，最直接的就是會影響美觀。

此外，若是牙齒生長方向錯誤，則會造成鄰牙牙根不正常吸收、中線偏移，及後牙前移而造成空間喪失。時間發現越晚，空間偏移愈多，會增加治療的難度及治療的時間。

吳佩儒醫師提醒指出，每個人的生長速度及不同的齒齡，換牙時間會有差異，短暫的萌發差異家長無須太過緊張；但如左側和右側的牙齒萌發時間差異在6個月以上，就必須尋求更近一步的檢查，最簡單的方式就是定期的檢查牙齒，讓牙醫師幫小朋友們守護牙齒的健康。