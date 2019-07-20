高雄三民區首見「第二型登革熱」　7歲女童高燒住院中！

▲蚊子吸血示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱持續延燒，疾管署今（20）日公三民區登革熱新增病例，為興德里7歲女童，7月15日因高燒到40度，被收治住院，19日常規檢查時發現血小板下降，懷疑是登革熱所致，NS1快篩果然篩出陽性，進而通報疾管署，經檢驗確診登革熱第二型，為三民區首例。

高雄登革熱以第四型為主，只有前鎮區、路竹區分別在2月、6月出現第二型病例，前者是被不明感染源傳染，後者則是被台南帶原者傳染。

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疾管署副署長莊人祥表示，該名女童活動地以興德里住家及鄰近的祖父母家為主，近期無出國史，由於三民區尚無第二型案例，女童的感染源為何？須待病毒基因定序才知道。

莊人祥表示，該名女童在103年曾有登革熱通報紀錄，但當時檢驗為陰性，不過此次檢驗發現，其登革熱IgG抗體為陽性，懷疑過去曾染病。不過，民眾只要染上登革熱，同一型別就終生免疫，懷疑女童先前得過得並非第二型。目前女童仍住院治療中，同住家人無疑似症狀。

▲因應高雄登革熱疫情，疾管署防疫人員持續加強三民區孳生源查核。（圖／疾管署提供）



今年截至目前國內累計55例本土登革熱病例，高雄市有43例，其中熱點三民區就佔了36例，但都以第四型為主，今日公佈案例，為首例第二型病例。台南市也有12例，以中西區4例、東區3例最多，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各1例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

丹納絲颱風挾帶西南風與低氣壓過境台灣，造成南部地區豪雨不斷，19日讓高雄淹成汪洋。莊人祥提醒，，若未及時清除積水容器，2周後恐爆發新疫情，民眾雨後應落實巡、倒、清、刷，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。