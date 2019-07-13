用藥也可能是長輩腸胃不好的原因！藥害救濟基金會「一張表」說明

▲部份長期用藥可能引起銀髮族腸胃不適 。（圖／藥害救濟基金會提供）



記者洪巧藍／台北報導

觀察家中年長者是否經常有胃痛、脹氣、便秘等問題？除了疾病因素，也有可能是平時用藥引起，例如部份降血壓藥物可能使排便困難，精神科用藥、氣喘用藥可能增加胃食道逆流風險等，藥害救濟基金會整理銀髮族常用的藥品與胃腸不適的可能原因，如果有同樣困擾可與醫師討論如何改善。

藥害救濟基金會指出，長者腸胃不舒服的原因其實很複雜，除了腸胃功能退化引起的不適，服用藥物所產生的不良反應，可能會比年輕時候更加明顯，這時候如果沒有經醫生診斷，就自己服用胃藥或止痛藥，不僅沒有幫助，反而可能會惡化病情。

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舉例來說，精神科用藥、氣喘用藥可能增加胃食道逆流的風險。藥害救濟基金會表示，除了生理老化的因素，有些藥物的藥理作用也會讓下食道括約肌放鬆，胃裡的食物或胃酸容易進入食道，包含鎮靜劑 (如diazepam)，抗憂鬱用藥(如amitriptyline)，氣喘用藥(如theophylline)等藥物可能增加胃食道逆流的風險，當長者服用藥物期間，若出現胃食道逆流症狀，建議可以與醫師或藥師討論用藥情況，以適時調整。

此外，非類固醇消炎止痛藥導致潰瘍機率增加，長者若因為其他病痛，如關節炎等疾病而服用非類固醇消炎止痛藥(NSAID)，會出現胃黏膜損傷、腸胃道出血和消化道潰瘍的機率更高，尤其長者可能因為身體疼痛或肌肉痠痛，服用此類消炎止痛藥的機會增加，更要特別注意以上的不良反應症狀。

多種藥物長期服用，可能導致排便困難。除了生理老化使腸胃蠕動減慢，加上身體活動量下降，增加腸內食物滯留的時間，導致水份過度被吸收，容易發生排便不順的情形。

若本身有慢性疾病，如高血壓且長期服用降血壓藥(如乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、利尿劑)；腸胃問題服用的胃藥(如含鋁製酸劑)；治療缺鐵性貧血的鐵劑等，可能使長者有排便困難的發生率更高；其它還有長時間服用止痛藥(如NSAID)、抗憂鬱用藥(如amitriptyline)、抑制過敏藥(如diphenhydramine)、抗巴金森氏藥(如amantadine)等，也可能會增加排便困難困擾。

如果長者用藥期間有排便困難的問題，增加膳食纖維攝取及適度活動後，卻依舊沒有改善時，建議主動與醫師或藥師討論，降低因長期用藥導致排便困難的風險。

藥害救濟基金會也提醒，減少服藥期間腸胃不適，除聽從專業醫療人員指示外，可以多注意平日的生活習慣，並且有5點建議：

1. 餐後兩個小時內避免平躺，降低胃食道逆流的發生機率

2. 細嚼慢嚥，減少腸胃負擔

3. 進餐規律，定時定量，有助於消化液的分泌

4. 減少易脹氣、不容易消化的食物，如較油膩食物、糯米……等

5. 適度運動，促進腸道蠕動