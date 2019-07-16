泌尿道一直感染想「預防投藥」？藥師：這四點行為先改善

▲泌尿道感染擾人，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

文／藥師林世鷹

Q：反覆泌尿道感染需要使用預防性抗生素嗎？

A：如經醫師評估有使用之必要性，反覆泌尿道感染的確可藉由預防性抗生素來預防。

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反覆泌尿道感染是指六個月內重複感染兩次以上，或一年內感染三次以上，一般常見於女性，致病菌以大腸桿菌（Escherichia coli）為主。

雖然投予抗生素能有效預防反覆泌尿道感染，但建議先從行為改變著手，包含選擇不含殺精劑避孕藥、不要憋尿、性交後解尿、增加水分補充，對於這些行為改變無反應者，才考慮投予預防性抗生素。

預防性抗生素使用，能有效降低女性再次泌尿道感染的風險，但仍須在治療效果和抗藥性發生中取得兩者之間的平衡

預防性抗生素使用方式有連續性服用預防性抗生素（continuous prophylaxis）、性交後服用預防性抗生素（postcoital prophylaxis）以及間歇性自我診斷和自我治療（intermittent self-treatment）。以上三種方式，可以依據感染的頻率、感染型態及病人喜好選擇預防策略。抗生素藥物的選擇需要考量先前感染的菌種、藥物敏感性檢驗結果及藥物過敏史。

1、連續性服用預防性抗生素：

可以每天服用低劑量抗生素，但服用時間及方式因為抗生素不同而異。

2、性交後服用預防性抗生素：

易於性交後發生尿路感染的婦女，可以在性交後服用單次低劑量抗生素，有助於預防泌尿道感染。

3、某些特殊狀況，亦可採用自我診斷和自我治療：可以在自己先前泌尿道感染的症狀經驗及醫師的建議下，當自覺有症狀時，自行投予抗生素治療，但當症狀無緩解時需立即找醫師診治。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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