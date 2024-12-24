流感上周增23重症、6死！40多歲女「發病當天」急性心肺衰竭亡

▲疾管署今表示，流感即將進入流行期。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

秋冬是呼吸道疾病傳染高峰期，疾管署今表示，國內上周新增23例流感併發重症病例，第51周急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11.0%，顯示類流感疫情上升，速度加快，即將進入流行期。另上周也新增1例40多歲女性流感重症，發病當天到急診就因急性心肺衰竭死亡。

疾管署今（24）日表示，國內上周（17日至23日）新增23例流感併發重症病例，本流感季自今年10月1日起截至12月23日累計350例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累積75例，死亡數為近10個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

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新增死亡個案為北部40多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青說明，該個案本身有高血壓、甲狀腺疾病病史，沒有接種流感疫苗，12月中旬出現腰痛、血尿症狀，急診診斷是泌尿道結石，過幾天流感發病出現發燒、呼吸困難情形，急診檢查發現有低血氧狀況，胸部X光顯示兩側有肺炎情形，確定是A型流感，感染H1N1病毒。

林詠青說，該個案因流感併發肺炎，加上本身有甲狀腺疾病，有使用抗病毒等藥物治療，但病況仍惡化，出現甲狀腺風暴和敗血症，導致急性心肺衰竭死亡。

根據疾管署統計，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次（疫苗使用率約86.6%），低於去年同期（625萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，學齡前幼兒則為62.2%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。

疾管署提醒，目前臨近年末民眾探親旅遊等活動頻繁，包括日本、韓國、歐洲、美國也都呈現上升趨勢，國外旅遊疾病傳播風險增加，且隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。