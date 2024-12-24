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流感本周進入流行期！疾管署：就診人次恐上看10萬

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內上周新增23例流感併發重症病例、6例死亡。疾管署副署長曾淑慧表示，本季流感季已累計75例死亡，死亡數為近10個流感季最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。她提醒，本周就會進入流感流行期，門急診就診人次可能上看10萬，疫情約在春節前後達到高峰，高風險民眾要儘早接種流感疫苗。

根據疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至12月23日累計350例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），第51周（12月15日至21日）急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11.0%，即將進入流行期。

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而在疫苗接種方面，曾淑慧說明，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次（疫苗使用率約86.6%），低於去年同期（625萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，學齡前幼兒則為62.2%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。

曾淑慧提醒，低溫會增加呼吸道病毒活動力，近期大型活動多，增加民眾聚集機會，會增加傳播力，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

關鍵字： 流感 流感疫苗

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