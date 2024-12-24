高雄「17西班牙料理」查獲逾期火腿！特色美食餐廳稽查2家違規

▲食藥署聯合地方政府衛生局啟動「113年特色美食餐飲業稽查專案」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，台北市眷村味餐館「猓玀苑」因未投保產品責任險遭罰3萬；高雄市「EATCHIC 17西班牙料理」被查獲「艾波索索蘭諾火腿（切片）」逾期，依法裁處6萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「113年特色美食餐飲業稽查專案」，並稽查相關餐飲業者，包括查核食品業者登錄、產品責任險、環境及人員衛生等共計223家。

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食藥署中區管理中心主任陳姿伶指出，稽查查獲貯存逾期食品業者1家及未投保產品責任險業者1家，分別是「猓玀苑」因未投保產品責任險，「EATCHIC 17西班牙料理」被查獲「艾波索索蘭諾火腿（切片）」逾期4個月，兩家業者均已由所轄地方政府衛生局依法裁處辦理。

食藥署呼籲，業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，倘經查獲不符合GHP準則且複查不合格者，將依違反食安法第8條規定，以食安法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲貯存逾期食品原料，將依違反食安法第15條規定，以食安法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲「艾波索索蘭諾火腿（切片）」逾期。