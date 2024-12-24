4大公費癌篩擴大「年齡全下修」　明年試辦「無痛大腸鏡」篩檢

▲明年公費乳癌篩檢年齡放寬。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今公布114年起將擴大癌症篩檢，包括「肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌」公費篩檢年齡下修，還有新增35歲、45歲及65歲女性「人類乳突病毒（HPV）」檢測。另外，明年也將試辦「無痛大腸鏡篩檢計畫」，若試辦順利，在明年第二季就可上路。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，國際研究證實子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌等4癌篩檢，可早期偵測癌症及癌前病變進而降低死亡率；本土研究也顯示，每2年1次糞便潛血檢查可以降低大腸癌死亡率35%；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣男性26%的死亡風險。

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另外，每2年接受1次乳房X光攝影檢查可降低41%的乳癌死亡率；透過子宮頸抹片篩檢，可以降低70%的子宮頸癌死亡率；國際研究也指出，胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）與胸部X光相比，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

根據國健署統計，112年全國子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等五項癌症篩檢達487.2萬人次，共發現約1.1萬名癌症及5.2萬名癌前病變，成功拯救6.3萬餘名生命。

在大腸癌篩檢方面，國健署長吳昭軍透露，明年將試辦公費「無痛大腸鏡篩檢計畫」，只要符合40至49歲且一等親患有大腸癌者等2條件，就納為優先對象，明年2月會開始徵求醫院執行試辦意願，若順利的話，第二季就可上路。

癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首，111年平均4分2秒有1人罹癌。國健署提醒，由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，只有透過癌症篩檢才能有效預防，建議民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確定是否符合篩檢資格；若符合資格者，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站進行查詢，並攜帶健保卡到醫療院所接受篩檢服務。

【擴大癌症篩檢項目】

（1）每2年1次肺癌低劑量電腦斷層檢查（LDCT），年齡放寬至40～74歲女性及45～74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，有重度吸菸史則針對50～74歲吸菸史增列≥20包-年以上者，每案補助4,000元。

（2）每2年1次糞便潛血檢查，擴大至45～74歲民眾及40～44歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者，由每案補助200元調整為400元。

（3）每2年1次乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大對象40～74歲的女性，每案補助1,245元。

（4）增列25～29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查，同時每案補助由430元調整為630元。

（5）新增35、45、65歲女性當年度1次人類乳突病毒（HPV）檢測服務，每案補助1,400元。

