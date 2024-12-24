LIVE／ETtoday健康雲大師講座　泌尿科權威盧星華暢談保養之道

生活中心／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥健康生活中心今舉辦第2場「大師健康講座」，請到國內泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授演講，與東森VIP會員暢談「泌尿系統保養之道」，會場座無虛席。《ETtoday新聞雲》為讀者現場直播，分享大師與現場聽眾的專業交流。

▲台北醫學大學附設醫院副院長盧星華是國內泌尿科權威。（圖／資料照片）



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泌尿科權威盧星華現任台北醫學大學附設醫院副院長、台北醫學大學泌尿學科教授，曾獲媒體評選為國內「百大良醫」，從醫數十年來，不管是臨床和行政職表現都備受外界讚揚。他先前受訪時談到行醫的心路歷程，強調自己「做好時間管理、隨時將自己準備好」，他也透露從醫的重擔：「我睡覺是不敢關機的，就是怕病人有狀況。」

盧星華回憶起還是醫界新鮮人的時期，當時在台北榮總做住院醫師，在外科的各科去輪轉，過程中「不只自己選科別，科別也會選擇新人」，因為各科都有名額限制，當時也輪轉到泌尿外科，「覺得科別氣氛很好，泌尿科特性可大可小，同時也遇到很好的老師們」，幾個關鍵點考量下，也就選定了泌尿外科。

▲盧星華今天到東森栢馥健康生活中心進行健康講座。（圖／記者徐文彬攝）



盧星華提到，自己從小比較喜歡球類運動，外科動手的機會最多，最重要的是外科比較「立竿見影」，可以快速看到治療效果，例如有腫瘤就切除、攝護腺肥大或者結石阻塞就打通。

泌尿外科的「可大可小」相當吸引盧星華。他說，泌尿外科可以開到大刀，例如膀胱癌、攝護腺癌、腎臟癌根除和部分切除手術，也可以做內視鏡微創手術，如攝護腺肥大、腎臟結石、輸尿管鏡、膀胱鏡手術等，小到還可以割包皮，是一個可大可小的、很精細的科，「不僅當醫師看得到病情立刻改善的成果，重點是還可以看到病人很開心。」

「我有很多病人都是由病人變成朋友。」聊到如何建立醫病關係，讓患者有滿滿信任，盧星華說，把自己的醫療技能準備好最重要，遇到患者的時候可以胸有成竹、很有把握，患者多少都會感受到安全感。

再來就是「用心醫療」，治病是最重要的事情，還有很重要的就是以病人為中心，因為醫療會面臨很多抉擇，要好好去評估怎麼樣治療對病人最好，從而做出最有利於病人的建議。他強調，外科就是有立竿見影的效果，重點就是對症治療、選用對患者最好的方式提供最好的醫療。

▲盧星華說，把自己的醫療技能準備好最重要。（圖／醫師提供）



盧星華曾擔任過很多年的台北市立聯合醫院忠孝院區副院長，以及台北榮總桃園分院院長，相當了解醫界全貌。

他坦言自己對行政管理是有興趣的，之前在從陽明大學借調到台北市立聯合醫院，在當時忠孝院區邱文祥院長的協助下，整合聯合醫院5個院區的泌尿科，並且在忠孝院區成立泌尿科特色中心，業務量成長為原來的2至3倍，同時間也去修習了EMBA醫院管理，這些經歷對自己的幫助很大。

值得一提的是，盧星華擔任台北榮總桃園分院院長期間正經歷COVID-19疫情肆虐期間，而桃園正是國門之都，也是防疫的重中之重。

他回憶起當時結合全院醫護人員、醫檢師、放射師、包括行政人員，全院同仁齊心協力防疫，那時候打了將近60萬劑的疫苗，做了16萬人次的COVID-19篩檢，還承擔了最多防疫旅館的篩檢，「那時最深刻感受到醫護人員真的很偉大，因為這份工作是需要冒著自身危險去執行的。」

▲盧星華透過專業用心醫療，讓患者有滿滿信任。（圖／記者洪巧藍攝）



「曾經在醫院沒日沒夜、不見天日。」他說，真的是沒日沒夜，天還沒亮就進醫院，出醫院也不知道幾點了，然後隔天又很早要進醫院，而且「睡覺是不敢關機，深怕病人有狀況，臨時打過來。」

盧星華把人生最黃金的時間都投入在工作中，被問到能重新選擇一次，是否還會從醫？他大笑說「我還真的沒想過欸，因為沒辦法重新一次」，但如果孩子或親友要從醫，可能還是會建議不要走太忙、壓力太大的科，因為太忙，相對也會犧牲掉很多。

一直以來，每日工作十數小時以上是常態，但盧星華還沒想過和規劃過退休人生；他笑說，可能會在工作和私人時間分配上慢慢調整，「但很多事還是可以做，多去做自己有興趣的事情，基本上自己也習慣這份工作，對醫學這一塊還是非常有熱忱的。」