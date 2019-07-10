8成上班族「邊工作邊吸菌」　醫曝「3大過敏誘因」：辦公桌恐藏千隻黴菌

▲8成上班族易對黴菌過敏，醫師提醒，進出室內外要加戴口罩加強防護。（圖／公關提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

不只冬天，夏天也會讓過敏大爆發！家醫科醫師指出，高溫和高濕度的天氣，會讓黴菌、塵蟎等過敏原生長快速，調查發現，8成上班族易對黴菌過敏，最需要特別當心的是，辦公室每個座位區一立方公尺可能就有近1,000隻黴菌飛散，讓你邊工作邊吸黴菌致敏；另外「長時間待在冷氣房、頻繁進出溫差大的室內外」也都是誘因。

中山醫院家醫科陳欣湄醫師指出，近期過敏就診人數也上升1-2成，除了和氣候有關之外，「長時間待在冷氣房」與「頻繁進出室內外造成的溫差」，都讓上班族過敏反應被多重啟動，多數患者就醫時誤以為只是感冒、冷氣病，詢問後才發現鼻子癢、整天流鼻水、狂打噴嚏都是過敏造成的。

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「過敏原」和「外在刺激物」是引發過敏性鼻炎最重要的原因，尤其「黴菌」和「頻繁冷熱溫差」更是夏季過敏的主要原因。陳欣湄說，研究表示，室內外溫差只要超過7度，就容易引發過敏性鼻炎，一般上班族普遍每天待在26°C的冷氣房超過10個小時以上，當出門跑業務、中午外出用餐、甚至如廁頻繁進出冷氣房，每天就至少有8次以上的觸發機會。

▲上班族若必須長時間待在冷氣房，要避免冷氣房溫度太低。

每次冷熱刺激都會啟動過敏反應，進而引發體內發炎現象。陳欣湄提醒，成人相對於孩童，較少積極採取抗敏對策，因此在夏日是成人過敏好發的時節點，可以從「內在調整體質」、「外在清潔保暖」來抗敏，包括多吃水果、蔬菜等含益生質的食物或是選擇優酪乳和益生菌等實驗證實可以減緩過敏發生的菌種。

上班族若必須長時間待在冷氣房、或無法避免夏季的進出冷熱的地方，一定要多加注意保暖。陳欣湄建議，要帶件薄外套和避免冷氣房溫度太低，進出室內外要加戴口罩加強防護避免冷空氣或過敏原刺激，室內空調可設定舒適不流汗的冷氣溫度就好，避免與戶外溫差過大，降低過敏造成的刺激。