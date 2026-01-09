尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

▲尿程越來越短，有人開始擔心自己「是不是不行了」？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

站在小便斗前，卻發現尿尿「射程」越來越短，甚至常常滴到鞋子，此時聽到隔壁傳來強勁有力的水聲，不少男性心中警鈴大作，不禁懷疑自己「是不是不行了？」對此，泌尿科醫師陳鈺昕急喊「先別急著腦補」，強調「尿不遠≠性能力差」，並揭露影響尿流強弱的4大主因與真正的性功能警訊。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專指出，男性在意的尿尿遠近，與性能力沒有直接關係。真正影響「射程」的因素包括「尿道結構」，包括尿道口大小、尿道長度，或是否有包皮阻擋等，都會增加排尿阻力、影響尿流強弱；因老化、長期憋尿導致「膀胱收縮力不足」；攝護腺增生使得「尿道阻力增加」；以及久坐或壓力造成「骨盆底肌無力或過緊」。

陳鈺昕解釋，真正影響性能力的因素，主要以心血管健康度、荷爾蒙濃度、代謝問題（如肥胖、糖尿病）、心理壓力及不良生活習慣為主。

陳鈺昕進一步說明，雖然射程不直接影響性能力，但若伴隨以下3症狀，恐為「性功能障礙」前期的警訊。

1.尿流細小容易中斷：常見於攝護腺肥大或攝護腺炎的患者，會影響勃起時的血液循環與神經傳導，造成陰莖血流不足、出現勃起困難。

2.半夜多次起床尿尿：夜間頻繁起身如廁，導致睡眠不足、睪固酮分泌減少，影響性慾與勃起功能。

3.尿尿時疼痛不適感：泌尿道感染或發炎會破壞骨盆區神經與血管功能，引發勃起困難、硬度不足或性慾下降。

想要改善尿流強度，陳鈺昕也分享4大秘訣，透過凱格爾運動等「核心訓練」鍛鍊骨盆底肌、提升逼尿肌力；每日「定時定量補水」維持膀胱彈性；飲食上多攝取含茄紅素、鋅的食物；最後則是「多多起身走動」，避免久坐壓迫會陰部，以免影響下半身肌群協調性。